La ONCE reparte más de 1,1 millones en Andalucía

El sorteo de la ONCE del primer lunes de diciembre ha volcado la mayor parte de su fortuna en Málaga, donde 20 vecinos del barrio de Las Flores se han repartido más de 1,1 millones de euros.

La fortuna la ha dado Trinidad Romero, que es vendedora de la ONCE desde tres años, y tiene su punto de venta ubicado a las puertas del Mercadona de la barriada de Las Flores, no muy lejos del cementerio de San Miguel, donde ha vendido la mayor parte de los números. Romero ha vendido 19 cupones premiados con 35.000 euros, y la serie agraciada con el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE de lunes a jueves, medio millón de euros, que suman un total de 1.165.000 euros.

Anoche se mostraba “feliz” por haber dado a la suerte “a clientes fijos”, en su mayoría personas mayores, y especialmente orgullosa por habérselo dado también a un joven trabajador de Mercadona que le compra siempre de lunes a domingos y como ayer no pudo encontrarlo, porque cuando le fue a buscar se había ido a comer, le guardó el cupón que ha resultado premiado sin que se lo haya pagado todavía. “Ni siquiera sabía el número que llevaba, ahora me debe dos euros, bueno seis, que le guardo de lunes a miércoles, pero no tengo problemas, espero que se pase por casa a recogerlo”, dice feliz hoy en su día festivo. “La verdad es que estoy muy contenta. Es una alegría muy grande por la necesidad que hay, y más en estas fechas”, concluye.

El sorteo de la ONCE del 5 de diciembre estaba dedicado al Día Internacional del Voluntariado y ha repartido otros 175.000 euros en Cádiz, con cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno, y ha llevado el resto de premios a distintas localidades de la Comunidad de Madrid.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece hoy martes, 6 de diciembre, un bote de 64 millones de euros.

Y el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, que se celebrará el próximo 1 de enero, pone en juego más de 47 millones de euros en premios, con 75 premios de 400.000 euros, 75 de 40.000 euros y otros 75 agraciados con 20.000 euros.