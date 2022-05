Las plagas bíblicas del siglo XXI... ¡Ya están aquí!

El primer caso detectado en Europa de esta enfermedad resurgida, “resucitada”, fue en Copenhague (Dinamarca) en 1958. Anne Laudisoit, investigadora de virus de la Universidad de Kisangani en la República Democrática del Congo, informaba al diario El País de: “En esa época se importaban primates de África hacia Europa para usarlos como cobayas en el desarrollo de la vacuna contra la poliomielitis. Sin embargo, uno o varios de esos monos, que pertenecían a distintas especies y procedían de diversos países, estaban enfermos a causa de un virus del género Orthopoxvirus y la familia Poxviridae, muy próximo al de la viruela. En la década siguiente, un nuevo brote de la misma enfermedad se propagó por zoológicos estadounidenses afectando no solo a primates, sino también a antílopes y roedores”.

Si una enfermedad es temida esa es, sin dudas, el Ébola cuya mortalidad es muy alta en los seres humanos y no existe una vacuna conocida contra ella pese a los esfuerzos que realizan científicos y médicos de todo el mundo. Sin embargo ha surgido en África otra enfermedad que altamente mortal en seres humanos y se conoce como la “viruela de los monos”.

El primer caso detectado en Europa de esta enfermedad resurgida, “resucitada”, fue en Copenhague (Dinamarca) en 1958. Anne Laudisoit, investigadora de virus de la Universidad de Kisangani en la República Democrática del Congo, informaba al diario El País de: “En esa época se importaban primates de África hacia Europa para usarlos como cobayas en el desarrollo de la vacuna contra la poliomielitis. Sin embargo, uno o varios de esos monos, que pertenecían a distintas especies y procedían de diversos países, estaban enfermos a causa de un virus del género Orthopoxvirus y la familia Poxviridae, muy próximo al de la viruela. En la década siguiente, un nuevo brote de la misma enfermedad se propagó por zoológicos estadounidenses afectando no solo a primates, sino también a antílopes y roedores”.

Las últimas investigaciones, centradas en las secuelas, tuvieron como campo de estudio a los pacientes que se infectaron en el brote de 2014 y 2016 en África occidental. Janet Scott, de la Universidad de Liverpool (Inglaterra), fue una de las personas que lideró el análisis: «Sabíamos que una enfermedad tan grave como el Ébola dejaría a los sobrevivientes con graves problemas. Sin embargo, me sorprendió ver a gente joven y previamente activa que sobrevivió pero que ahora no podía mover la mitad de su cuerpo, hablar o cargar a sus hijos».

Una de las más extrañas y complicadas epidemias que la surgen en nuestro planeta en la actualidad es la del Ébola. No se sabe bien que la origina, ni cómo tratarla eficazmente más allá de tratamientos experimentales o, simplemente, como acabar con ella; sólo que es altamente mortal y terrible para el paciente que la sufre.

Los síntomas pueden ser confundidos con los de otras enfermedades:

–Primera etapa de 0 a 5 días: fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos), dolor lumbar, mialgias (dolores musculares) y astenia intensa (falta de energía).

–Segunda etapa entre 1 y 3 días:erupción cutánea que generalmente afecta primero al rostro y luego se extiende al resto del cuerpo. La cara es la zona más afectada así como palma y plantas de los pies.

Como en el caso del ébola: no hay tratamiento ni vacuna contra esta enfermedad, la vacuna antivaiólica tuvo una eficacia del 85% en materia de prevención pero al quedar “erradicada” hace casi 40 años no se ha guardado ninguna vacuna apta, por lo que no hay remedio conocido y desde el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) se trabaja en encontrar un remedio efectivo.

La investigadora decía sobre ello: “Mientras no haya un blanco con monkeypox que presente pústulas y erupción como si fuera la viruela todo seguirá igual, cuando esto ocurra en tres días tendremos financiación para investigar. Ahora no hay fondos. El mejor ejemplo de esto es el zika, hace 70 años que lo conocemos en Uganda pero el mundo solo se preocupó cuando saltó a Occidente. Está en riesgo un volumen de población equivalente a Dinamarca, Bélgica, Holanda y Francia juntas. Si fuera en Europa ya habría vacuna. Aquí la gente entiende los riesgos, pero fuera no. Es frustrante que se ignore este asunto pese a la experiencia que tuvimos con el ébola”.

Un nuevo miedo en forma de mortal enfermedad se extiende por el mundo, en este caso su nombre se llama “viruela de los monos”.

Quizás se vean como muy lejanas pero si echa un vistazo a la prensa verá como están más presentes de lo que cree, más cercana y, en el mundo que vivimos, no podemos decir que somos invencibles cuando un coronavirus ha puesto en jaque a nuestra Humanidad.