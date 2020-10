Llega a España Facebook Parejas, el ‘Tinder’ de Facebook

■ Pasión secreta: La función “Pasión secreta” te permite explorar potenciales relaciones con personas que ya conoces en Facebook y/o Instagram. De forma predeterminada, Facebook Parejas no te sugerirá a tus amigos de Facebook, pero si eliges usar Pasión secreta, puedes seleccionar hasta nueve de tus amigos de Facebook o seguidores de Instagram en los que estés interesado. Si la persona que tú has elegido te agrega a su lista de pasiones secretas también, ¡hay coincidencia! Si no está registrado en Parejas, no crea una lista de Pasiones Secretas o, directamente, no te incluye en ella, entonces nadie (ni siquiera la persona que le gusta) sabrá que se ha introducido su nombre.

■ Eventos y Grupos: Puedes elegir ver a otras personas que utilizan Facebook Parejas con intereses similares al optar por añadir tus Eventos y Grupos a Facebook Parejas. Así que si buscas a alguien a quien le gusten los perros, puedes ver a otras personas que utilizan Parejas y también forman parte del grupo de amantes de los perros en el que tú también estás.

■ Citas Virtuales: Has encontrado a alguien en Facebook Parejas y estás listo para una videollamada con esa persona. Vamos a desplegar una función donde puedes iniciar una videollamada con una persona con te gustes, tocando el icono del video en el chat. Al iniciar la llamada se enviará una invitación y, una vez que el destinatario acepte, se unirá a tu videollamada y podréis conoceros mejor. Tu nombre y la foto de tu perfil de Parejas se mostrarán al iniciar la llamada.