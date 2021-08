Los fantasmas de la Estación de Córdoba, en Plaza de Armas

Los guardias de seguridad también atesoran sus experiencias: “Vigilantes ven por cámaras a un tío sentado en los bancos del interior del centro cuando ya todo está cerrado. En una ocasión fue uno con la defensa, después de hablarle y hacerle caso omiso le fue a tocar con la defensa -no pegar, solo dar- con la punta por si estaba dormido y lo atravesó como si fuera una sombra y desapareció”. Las consecuencias fueron inmediatas: “el vigilante se fue y no quiso currar allí jamás”.

Las peticiones de investigación a la gerencia del centro comercial resultaron infructuosas pues siempre alegaban –puede que con razón- que “de espantaba a la clientela” ya que “no sería justificable tener a investigadores de lo paranormal sobre las cosas raras que pasan aquí, aunque pasen es mejor dejarlo como está”, me decían ya hace muchos años. Y, como era de esperar, no se pudo hacer nada más allá de ir y hablar con testigos o intentar grabar psicofonías que resultaban tan “contaminadas” que los audios no servían –aunque fueran buenos-.

Sobre mi pregunta: “¿Se sabe quién es el fantasma de la Estación?” Ángel me responde: “Una niña seguro que era y la describían las clientas perfectamente. Era una niña pequeña de unos no más de 12 años vestida de traje blanco pero ropajes antiguos no nuevos, sentada en la escalera y servicial a la hora de indicar el baño a las mujeres que subían. Bajaban y le decían “hay que ver lo tarde que es y una niña ahí arriba sola” y nadie comprendía nada hasta que se supo del fantasma”. Las camareras decían “¿Qué niña señora? Aquí no entran menores” y le espetaban: “Como que no, la niña que está arriba cerca de los baños, en la escalera” y yo asustado en la puerta del “Buda” escuchando eso de los compañeros. En el cine también se encendían y apagaban las luces solas”.

Fenómenos extraños en un lugar tan insigne como nuestra Estación de Córdoba donde se aparece esta “niña de nadie” ante la inquietud y el miedo de los testigos.