Los grietas de las redes dejan pasar vídeos de menores en actitud sexual

En el último caso viral, el de la discoteca Pampara, las imágenes de jóvenes «perreando» fueron eliminadas por la propia cuenta del local tras su publicación, en la que incluso etiquetaban a la fiesta «Pamparatardes+14», el nombre de la sesión vespertina para jóvenes de entre 14 y 17 años que aún no pueden acceder a las fiestas nocturnas con venta de alcohol.

«Una de las mayores dificultades prácticas es saber si quien aparece en una imagen es menor o no. A no ser que lo diga claramente, es muy ambiguo», reconoce otro compañero.

El experto apunta que la viralización de este tipo de contenido no le ha «sorprendido» pues la moderación de contenidos «se ha flexibilizado mucho» y «se han reducido los recursos de control más artesanal, o humano, en favor de los automatizados».

«Aunque me gustaría pensar que el grado de madurez digital es elevado y los usuarios van a frenar la propagación de este tipo de contenido y denunciarlo, en su caso, desgraciadamente la evidencia demuestra que no», ha añadido.

Más allá, ha llamado la atención sobre el hecho de que algunas redes sociales como Twitter -que tuvo un papel relevante en la propagación del delictivo vídeo de Waka- han reducido el número de personas que filtran sus vídeos como consecuencia de los recortes de plantilla tras la entrada de la nueva directiva liderada por Elon Musk.

«Aunque redes como TikTok intentan mejorar, la realidad es que sus sistemas de inteligencia artificial no son infalibles y pueden ser burlados con más o menos facilidad y para cuando los controladores humanos detectan el vídeo ya es demasiado tarde», ha reflexionado.

También es mejorable, señala, el sistema de estas redes para evitar que los menores de 14 años se abran una cuenta o que los adolescentes que lo hacen no reciban contenido etiquetado como para mayores de edad por el algoritmo.

Con todo, en su esfuerzo de control, la red social china informó en su último informe de transparencia sobre los datos de 2021 que había cerrado 7,3 millones de cuentas sospechosas de pertenecer a menores de edad.

Otras redes que han despertado la «preocupación» de la Fiscalía de Barcelona por el aumento de contenido de menores sin consentimiento son Only Fans, Admire Me o My fan page.

Se trata de fotos que los menores cuelgan en abierto en las redes sociales y que delincuentes usan sin permiso para subirlas con la intención de que los usuarios paguen por ese contenido.

El pasado septiembre, la Fiscalía señaló que por esta «novedad» de tipología delictiva habían recibido en los últimos seis meses medio centenar de denuncias.