No esperes más, cómo instalamos Telegram antes de que falle WhatsApp

Que Instagram y Facebook no funcionen no tiene mucha importancia para el común de los mortales porque no son herramientas clave de nuestras vidas. Pero si lo que falla es WhatsApp la cosa es más seria, porque no nos comunicamos en tiempo real ni con nuestros familiares, amigos, los ‘terribles’ padres del cole o con los compañeros de trabajo. Para esto es mejor tener instalada otra app similar que funciona igual que WhatsApp, pero que para muchos es incluso mejor y más segura, Telegram.

¿Cómo funciona Telegram? Lo primero que tenemos que hacer es instalar la aplicación desde nuestro móvil Android desde Google Play (https://bit.ly/3FisVbC), o desde un iPhone desde la AppStore (https://apple.co/2Yo8Gby). Ahora comenzamos a configurar la aplicación: Abrimos Telegram y pinchamos en ‘Empezar a chatear’, después nos pide al igual que WhatsApp nuestro número de móvil (indispensable). Posteriormente nos aparece el mensaje “¿Permitir que Telegram haga y administre las llamadas telefónicas?”, le pinchamos en ‘Permitir’ y señalamos el código de nuestro país y el número de teléfono.

Al picar en la flecha a la derecha nos llegará un SMS en unos segundos con un código desde Telegram. Escribe entonces en el hueco correspondiente ese mismo código recibido para activar la aplicación.

En la siguiente pantalla le escribimos el nombre y apellidos y una foto para completar nuestro perfil. Seleccionamos el idioma y nos preguntará seguidamente el dar acceso a la aplicación a tus contactos, si le decimos que ‘sí’ y damos el permiso aparecerán automáticamente todas las personas de nuestra lista de contactos que tienen Telegram, por lo que es un paso que nos ahorramos a diferencia de WhatsApp. Si en cambio le decimos que ‘Ahora no’, tendremos que hacerlo manualmente después, con solo los contactos que elijamos.

Telegram nos solicitará ahora tener acceso a las fotos, contenido multimedia y los archivos de tu dispositivo, le contestamos que ‘sí’, porque si no no podemos compartir con nadie imágenes o cualquier archivo.

Y nada más, ya puedes usar Telegram y verás que el funcionamiento es igual que WhatsApp, nadie se va a perder en el proceso y podrás usarlo a la primera fácilmente.