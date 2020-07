Priapismo, un nuevo síntoma del coronavirus

Un paciente de 62 años, cuya identidad se mantuvo anónima, ha sido atendido en un hospital de Francia, tras haber dado positivo por coronavirus y justo en ese momento comenzó a sufrir un extraño síntoma que no se había conocido hasta el momento entre los que pelean contra la pandemia que tiene al planeta en cuarentena esperando por una vacuna. El hombre tuvo una erección, que se extendió durante cuatro horas a causa del virus.

Según la información que publica The Daily Mail, el paciente galo comenzó a tener la erección cuando estaba siendo atendido en las instalaciones hospitalarias una vez que había acudido allí afectado por el coronavirus. Los médicos del Centro Hospitalario de Versalles en Le Chesnay, un área cerca de París, escribieron sobre el hombre en The American Journal of Emergency Medicine. Myriam Lamamri, médico de cuidados intensivos, explicó cómo se ha informado ampliamente sobre la coagulación sanguínea causada por Covid-19 durante la pandemia. Las investigaciones sugieren que los coágulos, especialmente en los pulmones, juegan un papel importante en los casos más graves de covid-19. Pero, el Dr. Lamamri señaló que esta es la primera vez que se ha producido una ‘trombosis del pene’ en un paciente con Covid-19. Se trata del primer caso de priapismo por coronavirus conocido hasta el momento.

La erección de este paciente, cuya identidad ha quedado en el anonimato, se produjo por el colapso de la sangre en sus genitales, debido a la presencia de dichos coágulos, que los médicos identifican como una complicación grave del coronavirus. Los médicos los pudieron drenar y, finalmente, el pene volvió a su estado de reposo, siendo éste el primer caso de priapismo por SARS-COV-2 que se conoce.