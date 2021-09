Proteger a nuestras mascotas del calor

Estamos inmersos en pleno mes de septiembre y es famosa aquella expresión de “viene el calor del membrillo» y aun falta por llegar coletazos que elevarán considerablemente la temperatura y hará que sus efectos lo sintamos especialmente en el sur de España. Debemos preocuparnos de protegernos contra la misma pero, también, hemos de mirar a nuestros «peluditos», a nuestras mascotas, que sufren los efectos del calor igual que los seres humanos.

La temperatura será elevada este fin de semana comenzando desde ya, desde hoy mismo, y por ello, por las altas temperaturas debemos procurar esa protección, máxime en las zonas donde se superarán los 35ºC con el riesgo para la salud que supone.

Así debemos mirar por la salud de nuestros animales domésticos pues el aumento de las temperaturas también hace mella en ellos y, quizás, lo notamos menos por que sus glándulas sudoríparas no son tan evidentes como las nuestras pero también sudan y manifiestan las evidencias de un golpe de calor.

Se debe tener especial cuidado con perros y gatos si las temperaturas suben, así la temperatura corporal puede subir a los 42ºC, algo que es muy peligroso y que debe inducir a la falta de oxigenación de la sangre y la disminución drástica de sales y azúcar en su cuerpo. Es un momento delicado en el que debemos actuar con rapidez pues no se encuentra bien y debemos preservar su integridad y salud.

Lo primero que debemos hacer si se ha llegado a esa situación es llevar a nuestra mascota, rápidamente, al veterinario. En el trayecto hay que tratar de bajarle la temperatura aplicando agua templada -si: templada- continuamente, nunca agua fría, y procurar, por todos los medios, que el animal beba agua fresca sin ansias y de forma calmada, pausada, es muy importante hacer esto.

Se debe evitar que el animal se queda sólo en una situación de riesgo como dejarlo solo, al sol, en una terraza o jardín, en un coche está terminantemente prohibido recordando que se incurre en un delito grave por maltrato animal. No se debe salir a pasear en horas punta de calor o calor intenso por muy activo que sea el perro. Se procurará que sea en horas más frescas para su bienestar y, obviamente, el del propietario.

Como identificar un golpe de calor en un perro. Síntomas:

· Temblores.

· Debilidad muscular.

· Vómitos.

· Diarreas.

· Pérdida de conciencia.

· Falta de equilibrio.

· Encías de un color azulado.

Los gatos son igualmente vulnerables a estas subidas de calor, suelen sudar por las manos y patas (las plantas) y puede ponerlo en una situación muy delicada. Cuidado con los cachorros, gatos anciano, obesos y gatos negros (absorben más calor) o que tengan alguna enfermedad que los debilite.

Para detectar que un gato sufre un golpe de calor debemos tener en cuanta:

· Su temperatura es superior a los 42 grados.

· Tiene la lengua de color azul. El color azulado es debido a lo que se conoce como cianosis, es decir, la falta de oxígeno.

· Está débil.

· Presenta temblores en los músculos o incluso vómitos.

· Se tambalea.

· Produce abundante saliva.

· Tiene un ritmo cardíaco elevado.

· Las mucosas de las encías se vuelven azules.

· Le cuesta respirar.

· El felino no se quiere mover.

Como en el caso de los perros hay que actuar con rapidez e ir al veterinario. Como primeras acciones debemos colocarlo en un sitio fresco, poner el aire acondicionado a baja potencia o un ventilador sin reducir la temperatura de golpe pues sería igual de peligroso, podría provocarle una hipotermia.

Se le puede aplicar un paño mojado con agua fresquita (que no fría o helada) en zonas como el cuello, la cabeza, el pecho, vientre y patas, usa mejor que una toalla un elemento más fino como trapo o gasa. No los obligues a beber, puedes humedecerlo (no mojarlo) con un spray, y ve al veterinario.

El gato debe tener en casa agua fresca y lugares con sombra y ventilados, evita darle de comer en las horas de más calor, no lo dejes nunca encerrado en el coche, si tiene el pelo largo llévalo a un peluquero para que recorte un poco el mismo, que no haga ejercicio ni corra bajo el sol.

Son consejos que evitaran que tu mascota pueda sufrir un golpe de calor con las consecuencias que ello tendría. Recuerda: dan mucho cariño y requieren de tu cuidado y atención, también de tu amor.