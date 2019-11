Uno de los ‘problemas’ que nos gustaría afrontar por lo menos una vez en la vida es lo que no hay que hacer cuando nos toca un premio millonario en un sorteo. Y si es en el Euromillones el tema se complica porque nuestro cerebro no logra asimilar qué significa pasar de ser un humano normal o otro con decenas de millones en el bolsillo. Como manual de ayuda indicamos lo que jamás podemos hacer ante un trance semejante.

No, calma, la discreción es muy importante. Hay que elegir bien a qué persona comunicar la noticia, de total confianza, por el momento no hay decirlo a toda la familia. Para cobrar un premio millonario no se puede ir a la administración de loterías donde lo compraste u otra (solo para premios de hasta 2.500 euros) o al banco donde vas siempre. Pasa desapercibido, ve a otro banco alejado de donde vives y pide cita con el director, te va a tratar como no te han tratado en tu vida. Hay entidades bancarias concertadas con Loterías que son las más adecuadas, y a través de ellas se cobrará el premio, se encargan de todo. Conviene hacer un contrato de confidencialidad con la entidad bancaria para que no se revele tu identidad, ellos comprueban el resguardo y tras firmar un contrato contigo el premio se ingresará en tu cuenta generalmente al día siguiente.