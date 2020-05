Selu Nieto: «Lo que más me va a costar es despedirme del equipo»

José Luis Nieto Lindo (Sevilla, 1987), al que probablemente conozcas como Selu Nieto, ha sido el actor que ha interpretado el personaje de Hipólito Mirañar en El Secreto de Puente Viejo durante 9 años y más de 2.300 capítulos. Sin embargo, ahora con el final de esta serie, el actor sevillano tiene muchos más proyectos y sueños en mente por cumplir. De hecho, este joven actor es también director y creador de Dolores. Con las alas del amor salté la tapia, una obra teatral que presentó en Sevilla y que relanzará en una nueva gira con su compañía Teatro a la plancha.

Selu, tras 9 años actuando en El Secreto de Puente Viejo, ¿cómo ha sido despedirse de la serie?

Ha sido muy bonito. He cerrado una etapa de 9 años de mi vida que para mí ha sido muy emotiva y feliz.

Tener que ir a rodar una serie diaria ha tenido que ser duro, ¿cómo será para usted no tener que ir más?

Creo que va a ser curioso el cambio de rutina, pero estoy seguro de que van a venir cosas nuevas y, de hecho, ya están viniendo. También es verdad que la situación actual provocada por el Covid-19 ha hecho que no estemos rodando desde el 13 de marzo, por lo que este parón obligado ha provocado que me haga ya un poco la idea, por desgracia de esta situación, de lo que es no ir todos los días a rodar. Sin embargo, lo que voy a echar más en falta es no ver a los compañeros.

Cuando hizo el casting para conseguir un papel en la serie, ¿se esperaba este momento?

Para nada. Yo siempre pensé que no me había salido bien el casting y cuando me llamaron, me puse super contento y más aún cuando conocí a mis compañeros. Estaba como un niño un día de reyes. Pero claro, cómo íbamos a pensar nosotros que estaríamos 9 años actuando en la serie si al principio íbamos para 3 o 4 meses solo. ¡Fíjate!

¿Cuál ha sido el momento más divertido de la serie?

Momentos divertidos he tenido muchísimos con mi padre, mi madre, mi primo y mi mujer, y con mucha gente más que ha pasado por allí. Nos lo hemos pasado estupendamente y nos hemos reído muchísimo. Me extraña que no se haya notado en la televisión porque había escenas en las que no podíamos parar de reír. La verdad es que ha sido muy divertido. No te puedo decir ningún momento en concreto porque siempre hay un momento de risa, incluso en las escenas que grabábamos más serias.

¿Y el más duro?

El más duro fue la despedida de Gracia Hermosa, mi mujer, cuando me cuenta que se quiere ir a bailar flamenco con su prima. Este momento coincidió con que Carmen había acabado ya, y era emotivo despedirme de mi mujer y amiga.

¿Alguna anécdota de la que no se vaya a olvidar nunca?

Sí. Nunca olvidaré las tres veces que he tenido que bañarme en el río Guadarrama en noviembre. Si en ese río no se baña nadie en julio porque el agua está muy fría, ¡imagínate en noviembre! Me acuerdo de que tenía el neopreno debajo del vestuario y la secuencia iba de que yo me tenía que meter en el agua a salvar a otra persona y me acababa ahogando yo. Hacía un frío increíble, menos mal que estaban los compañeros del equipo apoyándome y pendiente mía. Era llegar noviembre y decía «ya me va a tocar bañarme otra vez este año» jajaja. Podría recordar muchas más anécdotas, como cuando me monte en un burro sin haberlo hecho nunca o cuando me tuve que tirar a un charco de barro enorme y nadar dentro del fango. Son muchas cosas que ahora lo pienso y digo «madre mía de miarma».

¿Le va a costar desprenderse del personaje Hipólito Mirañar?

Yo creo que es como tener un baúl en el que está Hipólito y otros personajes de otras cosas que he hecho como actor. Están ahí, pero sé seleccionar, meterme en el papel y salirme de ahí. Aunque, evidentemente, voy a echar mucho de menos a Hipólito, lo que más me va a costar es despedirme del equipo, una familia para mí.

¿Cómo ha sido la despedida con el equipo?

Nos hemos despedido por videollamada debido a las circunstancias. De hecho, anoche vimos juntos el capítulo final de El Secreto de Puente Viejo.