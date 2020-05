El perfil oficial de comunicación de la red social del pajarito, Twitter, publicó ayer un mensaje que decía «reply if you want to be verified!» (responde si quieres verificar tu cuenta). Muchos usuarios intentaron responder al tuit, pero se dieron cuenta que esa opción estaba inhabilitada y lo que entendieron fue que había que citar el tuit y repetir el contenido del mismo.