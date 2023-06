Un vecino de Almería gana el sorteo diario de la ONCE

Un vecino de El Ejido (Almería) ha ganado medio millón de euros a través del sorteo diario de la ONCE tras solicitar a su vendedor un número aleatorio a través de su terminal electrónco, el cual ha resultado premiado con el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario.

La suerte la ha dado Iván Almazán, una persona sorda que es vendedor de la ONCE desde hace ocho años y tiene su punto de venta ubicado en la calle Bulevar, frente a una pizzería, según ha indicado la organización en una nota. "Ese número agraciado me lo pidió diciéndome 'uno que salga de la máquina automática', y ha tocado, no me lo esperaba", ha dicho contento por la suerte dada a su cliente.

"Yo siempre he soñado que algún día iba a dar un premio, pero no sabía cuánto", ha apuntado el vendedor, que se siente " más orgulloso que nunca y muy feliz por haberle arreglado la vida a alguien".

Durante toda esta semana la ONCE ha dedicado sus sorteos de diario, de lunes a jueves, a la Semana del Medio Ambiente y ayer terminó esta serie, que han sumado 20 millones de cupones en toda España con el objetivo de concienciar sobre la defensa de la Naturaleza y del planeta en que vivimos, dejando su fortuna en Andalucía.

El cupón de este jueves estaba dedicado a la energía eólica y ha llevado el resto de sus premios a Canarias. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece hoy viernes, 9 de junio, un bote de 85 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.