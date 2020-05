Una marca muy personalizada ideológicamente

“Todavía hay tontos que no se enteran. Esta marca se la pone sólo quien a mí me sale de los cojones, con perdón. Este hombre tenía razón en que sólo había nombrado explícitamente a podemitas, separatistas y progres. Pero es que el resto de las familias rojillas que cita son también de coco y huevo. No le cuadra esta marca...”.

Así de claro ha sido Gonzalo Alba, propietario de la marca de ropa God Save My Swing, en su última publicación en Instagram. En ella contesta a un usuario cuya corriente ideológica es “marxista, lenista, maoísta, bolivariano, chavista, feminista, antifascista, abertzale y anticapitalista”, según indica el propio comprador con cierto retintín, de forma directa y concisa ofreciéndole a buscar otro mercado dentro de la moda, que, según el propio Gonzalo, se ajuste más a su estilo. “Estás en lo cierto. Tienes miles de marcas. ‘El coletas’ viste de Zara, por ejemplo, a pesar de odiar a Amancio Ortega. Pero ésta (marca) no te cuadra. Un saludo”, argumenta a esta persona.