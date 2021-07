Viral: lo echan de un tenedor libre tras comer 15 platos

El insólito hecho ocurrió en un restaurante de Brasil luego que un hombre acudiera a comer a un local ubicado en la ciudad de Sao Paulo ¿Qué ocurrió? El hombre fue echado del establecimiento por su voraz apetito tras pedir 15 platos de pasta e intentar seguir pidiendo 8 más.

Según informaron medios de Brasil, João Carlos Apolonio, pintor de oficio, acudió al restaurante, Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo, donde dejó sorprendido al mozo al pedir un total de 15 platos de lasaña para él solo.

El establecimiento ofrecía a sus clientes una promoción de plato de pasta libre a tan solo 2,5 euros, por lo que el hombre se pidió varios platos, entre lasaña y ñoquis.

Pese a todo lo consumido, João Carlos Apolonio pidió otros ocho platos más ante la mirada de sorpresa del mozo. “Te pido ocho platos más ¿puede ser? Cuatro porciones de lasaña y otras cuatro de ñoquis”, dijo el hombre.

«El gerente me llamó para hablar y me pidió que me fuera. Por favor, ¿aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada», le indicó el dueño del local preocupado por el insaciable consumo de su cliente.

La publicación se viralizó con miles de reproducciones en TikTok, Facebook e Instagram. La historia llegó a los medios y desde el restaurante trataron de minimizar el asunto diciendo que contactaron con el pintor para aclarar lo sucedido.