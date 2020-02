El Corte Inglés inunda de color y experiencias sus centros para anticipar la temporada de primavera

Desde este lunes y hasta el próximo 15 de marzo El Corte Inglés se transforma en una paleta de pintor donde cada color cobra personalidad propia y se declina en sensaciones, productos y experiencias para todos. Anticipar esas emociones que despuntan con los colores de la primavera es el objetivo de una iniciativa que promete diversión y sorpresas con cientos de experiencias y una propuesta cercana a las 7.000 referencias llenas de puro color, de las que cerca de 2.000 las han desarrollado las marcas ex profeso. Las propuestas más irresistibles de #MásColor se extienden a moda, complementos, hogar, belleza, deportes, ocio, tecnología, electrónica y alimentación.

Entre ellas destacan las galletas de tomate Paul&Pippa ; el aceite de oliva virgen extra hojiblanca El Club de Gourmet ; tabletas de chocolate con leche “petazetas” y de fruta de la pasión Utopik ; la lata de té verde perlas jazmín El Club del Gourmet; el aceite de oliva cosecha extra Picual ecológico cosecha temprana Cuac ; las trufas de praliné Willie’s Cacao rellenas de cacao; las tortas de Inés Rosales ; los fussili de sémola de grano duro Martelli ; la leche entera, semi o desnatada Asturiana , y el bote original de Cola Cao , además de la propuesta cromática de la bodega López de Haro en su vino tinto D.O. Ca. Rioja o de la de Protos en su vino tinto Roble D.O. Ribera del Duero 6 meses; y JB en seis colores.

¿Qué color eres? Es una de las propuestas que El Corte Inglés planteará a los usuarios de Instagram. Conocer cuál es tu color en función de la fecha de nacimiento. Una divertida dinámica con la que además, se conocerán los colores que se han asociado a determinados personajes famosos.

El catálogo de El Corte Inglés se viste en esta ocasión con una nueva gama cromática y todas sus páginas respiran propuestas de #MásColor, llenas de experiencias e ideas para dejarse atrapar y hacer una auténtica inmersión en el mundo de los colores con el objetivo de que el día se convierta en algo diferente, más vibrante, más vital e incluso más mágico.

Espacio de las Artes se suma a la campaña #MásColor con un Collage que situarán en la tienda de Castellana con pinturas y esculturas de los mismos colores de la campaña. Entre los artistas cuyas obras formarán parte del collague figuran: Joaquín Capa, Jim Bird y Luis Gordillo. Entre los escultores destacan Sebastian Burdon (What His Name) y Felipao.