La provincia andaluza disfruta de su gran tirón inmobiliario

Almería es una de esas provincias en las que existe una auténtica fiebre por la compra de viviendas. Así al menos ha sucedido durante abril del pasado año, según observó el Centro de Información Estadística del Notariado. En concreto, este organismo asegura que las operaciones de compraventa se incrementaron en un 266 % con respecto al mismo mes del año anterior.

No obstante, hemos de matizar que la comparación se ha hecho en relación a un periodo en el que toda Europa, y no solo España, estaba confinada en sus hogares. Por lo tanto, resultaba imposible cerrar cualquier tipo de transacción. No obstante, sí que es cierto que tras concluir este duro encierro, a muchos españoles les acometió el deseo de salir en busca de una casa mejor y, por supuesto, los almerienses no fueron a la zaga.

Lo cierto es que Andalucía parece haber tomado posiciones y se ha convertido en una de las más demandadas. Hasta el punto de que el precio del metro cuadrado en dicha región ha subido en un 16,1 % en el último año, más del doble que la media nacional.

¿Y qué es lo que mueve a muchos a comprar una vivienda de obra nueva en Almería? En primer lugar, su buen precio. Según los expertos en finanzas, el trabajador español medio puede ahorrar el 20 % de la entrada de la vivienda en tan solo 4 años y 9 meses mientras vive en alquiler o en otra vivienda en propiedad.

Pero hay más razones que nos hacen mirar con sumo interés todo lo que sucede en Almería y que, por lo tanto, más de uno quiera adquirir una vivienda en ella:

■ Cuenta con 217 kilómetros de costa y, sin duda, muchos la consideran un destino perfecto para sus vacaciones.

■ Naturaleza y cultura gracias a parajes naturales como la Sierra de Gádor, el desierto de Taberna o la Sierra Alhamilla, además de los pueblos que componen la laberíntica Alpujarra almeriense.

■ Su calidad de vida gracias a su clima templado, su gastronomía y su oferta de ocio, entre otros aspectos.

■ Todos los servicios propios de una gran ciudad, pero sin sufrir los inconvenientes de la masificación.





Además, la pandemia ha servido para poner a las terrazas en el ojo del huracán. Hasta el extremo de que, en los portales inmobiliarios de internet, los filtros de terraza y balcón se han disparado en un 40 %, según explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa. Sin duda, se han convertido en un indispensable entre quienes desean adquirir una casa nueva.