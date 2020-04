Las 2 mejores videntes de Barcelona ¡Buenas!

Puedo asegurarles que les traigo una de las mejores entrevistas que se ha hecho a Omitie y a Esmeralda Llanos, las cuales son las mejores videntes buenas en Barcelona. Además he sacado provecho de esta entrevista para preguntarle sobre dos estupendas videntes y tarotistas como lo son Alejandra y Beatriz con las cuales puedes comunicarte por medio de estos números telefónicos: 919 991 039 y 806 533 561 . ¿Esto último ha parecido una cuña publicitaria, cierto? Pero te vais a sorprender al saber que Omitie y Esmeralda Llanos fueron las de la idea. Al mencionar que confían en estas dos jóvenes buenas videntes, que desean que otros disfruten al hablar con ellas. Pueden acceder a tarotbarcelona.top Sin dar más rodeos os invito a leer y sentarte a leer una de las mejores entrevistas hechas a estas dos estupendas expertas en el tarot y la astrología.

¿Cómo es la vida de una de las mejores videntes buenas de Barcelona?

En este punto quise comenzar por preguntarles que es diferente de su vida con respecto a las nuestras. Admito que una parte de mi esperaba una respuesta extraordinaria llena de magia, donde nos mostrarán que son como las médiums que podemos ver en las películas. Tienes que ver esta web: Videntesbuenas.top Pero sus respuestas fueron muy diferentes...

Omitie

Es probable que quieras que te diga que mi mente se la pasa viajando por el tiempo (debo admitir que eso esperaba). Pero lo cierto es que mi vida es igual que la tuya, de hecho siempre he considerado mi vida similar a la de cualquier periodista. Ya que, en muchos casos, un periodista necesita saber interpretar un hecho para que todos lo logren entender y se beneficien de este. Incluso, el periodista se ve en la obligación de desechar ciertas informaciones que no son beneficiosas para su lector. En mi caso es lo mismo, vivo una vida normal hasta que estoy frente a la baraja. Y cuando empiezo a leer el tarot soy solo un puente que comunica y traduce lo que el universo quiere que le diga a mi cliente.

Esmeralda Llanos

Debes saber que he visto 14 millones 605 finales de esta pregunta y en todos esperas una respuesta fantástica jajaja (debo decir que conozco la referencia). Dejando a un lado los juegos, lo cierto es que todo mundo me pregunta esto, pero realmente no sé qué pudo decir para satisfacer su curiosidad. Yo hago lo mismo que cualquiera haría, salvo por esos momentos en que estoy mirando el futuro con las cartas. Pero ese es solo un pequeño espacio de tiempo comparado con el resto de mis actividades diarias.

¿Algún consejo para todas aquellas personas a las que le preocupa la economía actual?

Si hacía esta entrevista y no tocaba este tema, estoy seguro que muchos se molestarían conmigo, sobre todo ahora que vivimos la pandemia del COVID-19 y sabemos que muchos han quedado en paro. En sí lo que buscaba en esta pregunta era lograr que 2 de las mejores videntes y tarotistas de Barcelona nos dieran algo de esperanza sobre lo que vendrá económicamente en Barcelona y el resto de España.

Omitie

Esto va a pasar, tarde o temprano la economía volverá a brillar en nuestra ciudad y todo volverá a hacer como antes. De esto no tengo dudas, incluso las cartas no hacen falta para saberlo. Pero deben saber que es necesario tomar ciertas precauciones antes de que esto se resuelva. Por ejemplo ahorrar más de la cuenta, como por ejemplo dejar de comprar cosas que no sean de estricta necesidad y no malgastar tus ahorros. Además estoy segura que se presentarán muy buenas oportunidades de inversión cuando la economía empiece a renacer.

Esmeralda Llanos

La parte económica de un individuo o una familia nunca ha sido un tema fácil del que se pueda hablar. Pero ahora que enfrentamos el coronavirus y se nos recomienda no salir de casa, obviamente todo se vuelve cuesta arriba. Pero existe una verdad absoluta cuando se presenta un inconveniente existen dos tipos de personas, las que se rinden y las que obtienen beneficios incluso de los problemas. Sé de esas personas que buscan una solución, como lo pueden ser trabajos en línea o iniciar tu propio emprendimiento.

¿Cuál es tu opinión sobre Alejandra y Beatriz, quienes también son consideradas como buenas videntes de Barcelona?

Omitie es una de las mejores videntes en Barcelona

Esta es una buena pregunta, siempre quise tener la oportunidad de dar mi opinión sobre estas estupendas videntes que trabajan en Barcelona. Ambas son latinas y considero que son una clara muestra del gran talento que existe en esa región con respecto al mundo místico. He tenido la dicha de conversar con ellas e incluso darles unos cuantos consejos y sin duda puedo decir que se convertirán en referentes de la clarividencia en Barcelona y el mundo. En pocas palabras, al verlas trabajar recuerdo mis inicios, donde junto a una de mis más grandes amigas (ella hablaba de Esmeralda Llanos) intentamos crecer en un sector que en ese entonces era dominado por los hombres.

Esmeralda Llanos

Son una completa dulzura, y su más grande talento es el ser buenas personas. No solo usan las cartas para mirar el destino de una persona. Ellas usan las palabras para tocar el corazón de quien la consulta, despertando en esas personas enormes ganas de seguir luchando. De hecho, tengo que invitar a las personas que leen esta pequeña entrevista a que las llamen al 919 991 039 y al 806 533 561. Ya que es más fácil si ustedes las conocen mediante una conversación, que si yo se los explico en mil palabras.

¿Una consulta con las mejores videntes buenas de Barcelona es barata?

¡Ahora sí! Tuve que preguntarles de la pasta, quería saber si para hablar con ellas o alguna otra vidente buena en Barcelona que esté a su nivel, debía gastarme todo el sueldo. Además quería ver de qué manera reaccionaba, ya que por experiencias previas puedo decir que no todo mundo reacciona bien cuando se trata de hablar de precios. Sin embargo, puedo decir que han sabido responder y a la vez satisfacer mis deseos al tocar este tema un tanto delicado.

Omitie

Sé que quieres lograr con esto. Pero seré honesta contigo, es muy barato hablar conmigo, al igual que con muchas otras de mis compañeras de profesión. Ya que en gran parte el precio que colocamos es casi simbólico, aunque al atender a muchas personas en un mismo día, es de admitir que ganamos algo de dinero. Aunque no esperéis nunca verme conduciendo un Maserati. Sin embargo, es lo suficiente para poder cuidar a mi familia, que es lo que realmente importa. Por otro lado, he llegado a hacer en cuentas a mis clientes y me han dicho que el cobro está bien, ya que les es posible pagarlo sin descuadrar su mes.

Esmeralda Llanos

¡Claro que es barato! En mi caso solo cobro 1,21 euros por minuto, y gran parte de este dinero se lo queda la compañía telefónica. Pero siendo honesta es dinero suficiente para costear mis gastos y los de mi familia, sin necesidad de que otros dejen de comer. Además, muchas veces doy consultas gratuitas a las personas que se comunican conmigo por medio de mis redes sociales o mediante mi blog esmeraldallanos.com.

¿Qué consejo puedes darle a una persona que va por primera vez a una consulta del tarot?

Esta pregunta quizás es la más importante de toda la entrevista a estas dos buenas videntes y tarotistas de Barcelona. Ya que me puse en el lugar de las personas que nunca han ido a una consulta y quiero saber que recomiendan. Después de todo, siempre es más fácil vivir una nueva experiencia si alguien nos aconseja correctamente sobre lo que vamos a encontrar. Y creo que gracias a estas respuestas son muchas las personas que visitarán o llamarán a una de las mejores videntes de Barcelona en busca de ayuda.

Omitie

¡Muy buena pregunta! De hecho ya la respondí varias veces en mi blog videnteomitie.com, ya que muchas personas me lo han preguntado en distintos comentarios. Cabe destacar que en este caso seré mucho más concisa debido a que es una entrevista. El caso es que la persona debe hacer dos cosas antes de realizar una consulta: 1. Abrir la mente. 2. Pensar que preguntas realizará. Con esto me refiero a no ir predispuesto a no creer y por otro lado hacer preguntas concisas para que no exista mucho espacio a la interpretación.

Esmeralda Llanos

Yo diría que si alguien ya pensó en ir a hablar con una buena vidente de Barcelona, incluso si ha sido solo por una fracción de segundo debe ir. ¿Por qué? Es simple, si ya una parte de ti quiere hacerlo, obviamente debe existir fe en ti. Sino de otro modo nunca lo hubieses considerado. Y por otro lado, si eres una persona 100% escéptica, puedes incluso mirarlo como un experimento, ya que podrás demostrar que todo es mentira o darte una gran sorpresa que mejore tu vida al 100%. En fin, todo está en tus manos, el vivir con miedo y desconfianza o darle una oportunidad a la magia espiritual que hace fusionar el mundo sin que lo sepas.

Consideraciones finales de la entrevista con las 2 mejores y buenas videntes de Barcelona