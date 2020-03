Las apuestas online duplican a las presenciales

El sector del juego y las apuestas online sigue creciendo y se ha consolidado como la primera opción de los españoles a la hora de consumir juegos de azar hasta el punto que las apuestas deportivas en Internet duplican a aquellas realizadas de forma presencial, en máquinas habilitadas para ello. El público encuentra en la red portales de referencia donde pueden encontrar los casinos más nuevos , que también ofrecen apuestas.

Esta cifra no hace más que confirmar la tendencia que lleva mostrando la sociedad española desde que se popularizara el juego por Internet; un continuo crecimiento de éste en detrimento de los establecimientos físicos. No obstante, los salones de juego tradicionales como bingos o casinos se han adaptado al nuevo contexto y, hasta ahora, han sabido convivir con el auge del sector online. En el caso de las apuestas deportivas, ha sido, precisamente, el salto de las plataformas digitales lo que ha llevado a la apertura de locales físicos en las que los ciudadanos realizan sus pronósticos. Un dato indiscutible es que el usuario medio prefiere Internet para hacer sus apuestas, una evidencia que no riñe con el buen funcionamiento del juego presencial.

Esta inercia se muestra en Andalucia, donde dos tercios de los jugadores, el 65.8%, realizan sus apuestas deportivas de forma online, es decir, a través de aplicaciones y portales de Internet; mientras que un tercio (34.2%) prefiere realizar su apuesta de forma presencial. En 2019, los andaluces apostaron 59,9 millones de euros en eventos deportivos a través de plataformas online, mientras que la cantidad apostada en establecimientos físicos fue de 31 millones. Esto significa prácticamente el doble de apuestas online con respecto a las apuestas presenciales. En total, 91 millones de los cuales, 76 fueron a parar a las empresas y 15 fueron recaudados por la Administración en concepto de impuestos. El total de depósitos realizados, por parte de los residentes en Andalucía, para apostar ascendió a 237 millones, que a su vez generaron un movimiento de 1.140 millones.

Ésta es una parte de la gran cantidad de dinero que mueve el juego online en España, un sector en el que se incluye a las apuestas deportivas. Los últimos estudios señalan que los españoles jugaron durante el 2019, a través de Internet, la cantidad de 18.778,36 millones de euros, de los que la mayoría se invirtieron en casinos y casas de apuestas online a través de sitios webs y aplicaciones móviles. Estas cifras tan extraordinarias han generado la aparición de voces como jugarbien.es que reclaman un juego limpio y responsable en el que se cumpla la legislación.

Esta cifra no ha parado de crecer desde que se legalizara el juego online en nuestro país. Si en 2013, el dinero invertido por los españoles en apuestas deportivas fue de 5.592 millones, seis años después, esa cantidad se ha multiplicado por casi 3,5. Esta subida ha transcurrido de forma progresiva, aumentando cada año entre un veinte y un treinta por ciento; hasta que se ha estabilizado en los últimos dos periodos. El aumento del gasto de los españoles en este sector entre los años 2018 y 2019 ha sido de 1.400 millones, lo que significa un 9% más de inversión. En España hay 2,72 millones de cuentas abiertas en plataformas onlines, de las que la mitad son activas, es decir, 1,36 millones de españoles realizan sus apuestas deportivas de forma asidua por Internet.