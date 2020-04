Los carteros de Correos, héroes para los más vulnerables

García cuenta a El Correo de Andalucía que reparten impresos con sus teléfonos de contacto y sus nombres en las casas que saben que viven personas mayores o con alguna enfermedad que no pueden acudir a la farmacia. “Nosotros le recogemos la tarjeta sanitaria, vamos a la farmacia y se la volvemos a llevar con las medicinas”, expone. Esto facilita que cualquier persona vulnerable de Coria del Río que necesite retirar medicación de la farmacia o cualquier otro producto básico, pueda llamar a la unidad y el cartero o cartera durante su reparto haga la gestión y se las acerque hasta la puerta de su casa.

Los carteros de este pueblo sevillano se sienten “muy bien” al poder hacer su trabajo diario y, además, poder “aportar nuestro granito de arena”. La jefa de unidad expresa que todos los vecinos le agradecen su labor y “no te dan besos porque no pueden”. De hecho, realizan el protocolo recomendado por el Ministerio de Sanidad para no acercarse a estas personas para evitar el contagio. “El último día que fui a casa de una persona, me bajo una cestita desde el balcón con la tarjeta sanitaria, y yo después se la devolví en la misma cesta. Granito a granito saldremos de esta todos juntos”.

La empresa Correos ha reflejado su compromiso de solidaridad con las personas más vulnerables en esta crisis sanitaria. “Esto es algo voluntario que hacemos los carteros de Correos dentro de nuestro trabajo habitual y por iniciativa propia. Yo estoy en la calle repartiendo y gracias a dios tengo trabajo, que más nos da dar dos pasitos más”, afirma García.

Esta iniciativa ha sido muy valorada por el Ayuntamiento de la localidad e incluso, el alcalde les ha dado las gracias a los voluntarios de Correos por llevar a cabo esta muestra de solidaridad.

La empresa Correos ha agradecido la labor que realizan los trabajadores que han iniciado esta iniciativa y se siente orgullosa del compromiso y vocación de servicio público que demuestran cada día sus trabajadoras y trabajadores cuando la sociedad española más los necesita.