Oclean Air2 | Primer cepillo de dientes electrónico sin ruido en mundo

Oclean Air 2 es un cepillo de dientes electrónicos de tradición Acústico, Por el aspecto, tiene el peso pequeño, y pequeño tamaño, y tocar el sentimiento cómodo, como ver un cepillo normal. Pero cuando arrancar el producto, el diferente es que no tiene el ruido.

Oclean Air 2 es un cepillo de dientes de onda ultrasónica sin ruido, e incorporta la tecnología la moto sin ruido, se realiza la característica sencilla que usa, abajo 30db, despues se arranca el cepillo de diente electronico, el cuerpo de cepillo de diente electrónico tiene la vibración, casi no escucha otro sonido, Por usuarios de cepillo de diente electrónico, siempre tienen la preocupación, es que el ruido. Especialmente si hay alguien usan el cepillo electrónico por la mañana, y por la noche. El sonido de limpia el diente siempre despertar la familia, Por eso, hay mucha gente limpia el diente más rápido, pero ya que no limpia el bien diente, es fácil que daña el diente esmalte. La marca Oclean foco esta situación, para investigar la tecnología moto sin ruido, no solo es tecnología adelante, también es un industria tecnología adelante