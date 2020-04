Alarma en EE.UU. por el alto número de afroamericanos muertos

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, fue el primero este lunes en dar la voz de alarma al advertir que un 70 % de los casi 600 fallecidos en su estado son afroamericanos, pese a que el colectivo a penas representa el 33 % de la población.

Numeros parecidos han aflorado en Illinois, que con un 15 % de afroamericanos representan el 43 % de muertes y el 28 % de contagios, o en Michigan, que representando un 14 % de la población del estado suman un 40 % de los fallecidos y un 33 % de contagios.

Los números son tan alarmantes que el presidente, Donald Trump, dijo hoy durante la rueda de prensa que su Gobierno los está estudiando con detenimiento para entender qué es lo que está pasando.

Uno de sus más altos asesores médicos, Anthony Fauci, achacó los datos de mortalidad a la mayor incidencia de enfermedades como la diabetes, el asma, la hipertensión o la obesidad entre la comunidad afroamericana.

La epidemióloga Sharrelle Barber de la Universidad Drexel en Filadelfia aclaró al The New York Times que la causa de la mortalidad mayor entre afroamericanos "no es biológica", sino que "realmente son las desigualdades estructurales existentes".