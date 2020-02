Aumenta a 60 la cifra de infectados por el coronavirus en Italia

La cifra de contagiados crecerá inevitablemente aseguran las autoridades italianas que ya han confirmado dos fallecidos y el contagio por coronavirus de al menos 60 personas en las regiones de Lombardia, Véneto, Emilia Romagna y un último caso en Piamonte, en el norte del país.

Asimismo, el ministerio de Sanidad descartó hoy que el primer contagio se produjera a través de un italiano que regresó de China el 21 de enero como se había creído en un primer momento.

Por el momento, a las cerca de 60.000 personas aisladas en once localidades, diez en Lombardia y una en Veneto, se les ha pedido que no salgan de sus casas, se ha ordenado el cierre de los comercios y suspendido las actividades públicas y los trenes no se detienen en estas localidades.

Pero el Gobierno y la Protección Civil lleva reunido toda la jornada estudiando nuevas medidas para evitar que la epidemia se extienda aún más.