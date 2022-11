El autor del tiroteo en un Walmart de EE.UU. compró su pistola ese mismo día

El autor del tiroteo en un supermercado Walmart en Estados Unidos el martes, en el que fueron asesinadas seis personas, compró su arma el día del ataque y dejó una nota en la que se quejaba de sus compañeros, indicaron este viernes medios estadounidenses.

"Siento haberte fallado, Dios. Esto no ha sido tu culpa sino la mía. Estaba acosado por idiotas con poca inteligencia y falta de visión. (...) Yo he sido igual de culpable y he fallado a mi equipo y a todo el que me ha querido convenciéndolos de que era normal", dijo en ese mensaje encontrado en su móvil.

El agresor, identificado como Andre Bing, era el supervisor de esa tienda y tras matar a seis compañeros se suicidó.

Su nota, facilitada por la Policía de Chesapeake, en el estado de Virginia, y difundida por medios como la cadena Fox, destaca que sus subordinados iban a sufrir "el mismo destino" que él porque se burlaban de él.

"Mi verdadera intención nunca fue matar a nadie. (...) Mi único deseo hubiera sido empezar de cero y que mis padres hubieran prestado más atención a mis carencias sociales. Lo siento. No planeé esto, pero las cosas encajaron así como si estuviera poseído por Satán. Que Dios me perdone lo que voy a hacer", añadía el joven, de 31 años.

Según el canal ABC, no tenía antecedentes delictivos y compró una pistola de 9 milímetros de forma legal horas antes del tiroteo. La Policía fue alertada de los hechos a las 22:12 hora local del martes (03:12 GMT del miércoles), cuando ese supermercado Walmart todavía se encontraba abierto.

Algunos empleados citados por la cadena apuntaron que era una persona difícil. Jessica Wilczewski, una de las supervivientes, apuntó que los trabajadores estaban en el almacén a punto de empezar el turno de noche cuando Bing entró y abrió fuego contra ellos.