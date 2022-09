El papa recibe a Cáritas España, que «se ha ganado el respeto de la sociedad»

El papa Francisco recibió hoy a una delegación de Cáritas España, con motivo del 75 aniversario de la fundación de esta institución, de la que dijo que «se ha ganado el respeto de la sociedad española, más allá de sus creencias e ideologías».

Ante la presencia del Consejo General de Cáritas Española, encabezado por su presidente, Manuel Bretón; su secretaria general, Natalia Peiro, y el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, Francisco afirmó que «el modo de amar divino puede ser pauta del trabajo de Cáritas».

«Vuestro esfuerzo se encamina precisamente a reconquistar esa unidad a veces perdida en las personas y en las comunidades», dijo el papa a la delegación, destacando que uno de sus retos debe ser «realizar acciones significativas» pues «no bastan gestos que buscan salir del paso» sino que deben promover «un verdadero cambio en las personas».

En este sentido, el papa puso el ejemplo de cómo «en una parroquia de España la gente le preguntaba al párroco si él daba ‘bolsas’, es decir, si podían aprovecharse de esa coyuntura asistencialista que en realidad los mantiene encadenados al subsidio, impidiendo su desarrollo».

Otro de los retos que indicó el papa es el de «ser cauce de la acción de la comunidad eclesial» entendido sobre todo «como esa oportunidad, de la que todos deberían aprovecharse, para hacer esa experiencia única y necesaria a la que el Señor nos invita cuando dice: «¿Quieres saber quién es tu prójimo? Ve tú y haz lo mismo», añadió.

Bretón se mostró «muy emocionado» tras el encuentro con Francisco: «Para nosotros es nuestra guía», dijo a los medios, al destacar que habían regalado al pontífice un camiseta firmada por los jóvenes de Cáritas que han recorrido hasta hace unos días el Camino de Santiago.

«Es alguien muy próximo a nosotros, en primer lugar porque te habla castellano, y en segundo lugar, es el hombre que necesitamos en este momento. Desde que he tenido contacto con él, siempre he recibido algo de él. La primera vez que estuve, me dijo ‘lo estáis haciendo muy bien’ y hoy las mismas palabras. Es una satisfacción», explicó.

Peiro destacó que el papa «conoce los retos en Cáritas de voluntariado, de no dar bolsas de comida, sino de integrar a las personas. Que caminemos en esa construcción. Ha estado muy cercano».

Y el presidente se refirió al «papel» de la institución «ahora mismo como puente entre distintos sectores de la sociedad española», antes de añadir: «En Cáritas confía todo el mundo, así se ha manifestado. Hay mucha confianza en nuestra acción».