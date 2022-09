El Papa sobre la eutanasia: «Lo de matar lo dejamos a las bestias»

El papa Francisco afirmó hoy que "matar no es humano" y que "lo de matar lo dejamos a las bestias", cuando respondió a una pregunta sobre la aprobación de leyes que regulan la eutanasia en algunos países de Occidente, en la rueda de prensa a bordo del avión con el que regresaba a Roma de su viaje a Kazajistán.

"Matar no es humano, si tú matas con motivaciones, al final se matará mas. Lo de matar lo dejamos a las bestias", dijo.

El papa consideró que Occidente "no está en este momento a nivel mas alto de ejemplaridad" porque "ha tomado algunos caminos equivocados" como "la injusticia social" y explicó que cuando decía esto pensaba en América Latina o en el área del Mediterráneo, "un mar que se ha convertido en el cementerio más grande de la Humanidad" debido al naufragio de migrantes.

Sentado ante los periodistas en la parte trasera del avión, debido a sus problemas en la rodilla, el papa dijo que Occidente "se ha olvidado de acoger" y que con la inmigración se podrían resolver problemas como la baja natalidad u otros "como el de España o Italia, donde existen pueblos vacíos con sólo 20 viejecitos".

Para el papa es difícil de entender esto cuando Occidente ha vivido la experiencia de la migración y citó el ejemplo de Argentina.

También habló de los "peligros de los populismos en los estados" que hace "que nazcan los mesías del populismo". "El populismo nace así, cuando hay un nivel muy bajo, y entonces surgen los mesías", añadió.

El papa evitó hablar de las próximas elecciones en Italia, pero afirmó que "en los últimos 20 años ha habido 20 gobiernos". "No condeno y no critico, pero no sé explicarlo", dijo.

"Si los Gobiernos cambian así, hay tantas preguntas que hay que hacerse. Ser político es un camino difícil porque tiene que trabajar por los valores de la patria y no por ocupar el poder", explicó.

Francisco también fue preguntado sobre el diálogo emprendido con China a pesar de que los católicos siguen teniendo problemas en el país y el cardenal Joseph Zen tendrá que afrontar un juicio próximamente. Para "entender a China se necesita un siglo y no viviremos un siglo, la mentalidad china es rica y cuando enferma pierde la riqueza y es capaz de cometer equivocaciones", justificó.

"Para entender hemos elegido el camino del diálogo y hay una comisión bilateral que está yendo bien, lenta porque ellos van lentos, tienen una paciencia infinita", añadió.

Evitó comentar si se puede calificar a China como un país democrático o no "porque hay cosas que no son democráticas y otras que lo parecen", pero afirmó que "lo que hay que hacer es seguir adelante".