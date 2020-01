Irán confirma que el Ejército derribó el avión ucraniano por un «error humano»

"Ojalá me hubiera muerto yo y que este incidente no hubiera ocurrido. Desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán aceptamos toda la responsabilidad y estoy dispuesto a ejecutar cualquier decisión que adopte el estamento (clerical)", ha hecho saber en una comparecencia ante los medios y a través de un discurso publicado en la agencia de noticias iraní Mehr.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, el general Amir Alí Hajizadeh, ha asumido este sábado la completa responsabilidad por el derribo del avión ucraniano, que confundió con un misil crucero y atacado después de que el aparato no contestara a una advertencia previa.

Según la explicación del general, uno de los operadores de la defensa aérea iraní había recibido información de que un misil de crucero había sido lanzado contra Irán en los últimos minutos. En consecuencia "confundió el avión con un misil y, tras no recibir respuesta, quizás porque las comunicaciones estaban siendo bloqueadas, decidió abrir fuego" , ha añadido.

El general ha precisado la cadena de eventos, por la que asegura que las fuerzas iraníes enviaron un mensaje al aparato antes de disparar. "No recibimos respuesta en los siguientes diez segundos, por lo que decidimos derribarlo" , ha explicado.

En esta línea se han expresado también las Fuerzas Armadas iraníes, que han prometido que realizarán "reformas fundamentales en los procesos" para que no se vuelvan a cometer estos "errores", además de asegurar que "los responsables serán llevados ante la Justicia".

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeu, ha respondido al anuncio de Irán con una petición para centrarse en los verdaderos objetivos, a su juicio, de lograr "transparencia, justicia, sensación de cierre y responsabilidad jurídica" hacia las familias y seres queridos de las 63 víctimas nacionales en el vuelo.

"Ésta es una tragedia nacional y todos los canadienses la están llorando juntos", ha hecho saber a través de un mensaje de su portavoz, Cameron Ahmad, en su cuenta de Twitter.

"Seguiremos trabajando con nuestros aliados internacionales para garantizar una investigación completa y exhaustiva, y el Gobierno canadiense, para ello, espera la completa cooperación de las autoridades iraníes", ha añadido.

También el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha considerado insuficientes las explicaciones provisionales del Gobierno iraní y ha exigido a la república islámica tanto una disculpa oficial y completa como su total cooperación para resolver este incidente. "Esta mañana nos trae la verdad", ha escrito el presidente de Ucrania en su cuenta de Twitter.

"Ucrania", ha añadido Zelenski, "insiste en (recibir) una completa admisión de culpa. Esperamos que Irán lleve a los responsables ante la justicia, devuelva los cuerpos, pague indemnizaciones y emita una disculpa oficial".

Por último, el presidente ucraniano ha insistido en que la investigación del incidente "debe ser completa, abierta y proseguir sin interferencias ni obstáculos".

En esa misma línea, el presidente de la aerolínea propietaria del avión siniestrado, Ukraine International Airlines (UIA), Yevhen Dijne, ha subrayado que no tiene ninguna duda de que la tripulación no hizo absolutamente nada mal que pudiera justificar el ataque. "No hemos dudado ni por un segundo de que nuestra tripulación y nuestro avión pudieran haber causado este terrible y horroroso incidente", ha publicado Dijne a través de Facebook.