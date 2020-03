El decreto llama a toda la población a respetar once medidas higiénico-sanitarias para contener el avance del patógeno.

Estas son: lavarse las manos frecuentemente e instalar distribuidores de desinfectante en espacios públicos como gimnasios, farmacias o supermercados; evitar el contacto cercano con personas con problemas respiratorios, y evitar abrazos y darse la mano.

En actos sociales mantener una distancia de un metro entre personas, estornudar o toser en un pañuelo y no en la mano; evitar el uso de la misma botella o vaso repetidamente; no tocarse la nariz o la boca; no tomar fármacos antibióticos si no es con prescripción médica; desinfectar las superficies con cloro o alcohol y solo usar la mascarilla si se está enfermo o se asiste a pacientes.