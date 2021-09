La OMS estima que la pandemia «podría estar controlada» en los próximos meses

La directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha negado que desde la organización se haya puesto una fecha para el final de la pandemia, aunque señala que si la vacunación avanza como hasta ahora, "sería fantástico y, a lo mejor quién sabe, igual se podría resolver la situación en algunos países" en próximos meses.

"No hay ninguna fecha prevista, el virus está y lo mejor que podemos hacer ahora es avanzar rapidísimo con la vacuna", ha señalado el II Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia, donde ha lamentado que se esté "centralizando mucho" en la situación de los países más avanzados, mientras "estamos todavía lejos de haber resuelto esta situación".

"Hay una gran desigualdad en la vacunación", se ha la mentado. No obstante, ha reconocido que la evolución de la pandemia ha mejorado en muchas partes del mundo y en otras, como África, donde no hay vacunas, "hay una situación de alerta pero no hay una transmisión tan fuerte como habíamos temido".

Por tanto, ha añadido, "es cierto que en los dos últimos meses hay una cierta tendencia más positiva que en el pasado; pero con todo esto es muy difícil hacer predicciones y, por supuesto, hay que hacerlo con muchísima prudencia".

En cuanto al debate mundial sobre la necesidad de una tercera dosis, Neira ha aclarado que la "estrategia no es privar a nadie de una tercera dosis", si no conseguir primero que el 40% de la población global esté vacunada.

"Tendremos que concentrarnos en esa primera y segunda dosis a la población sin vacunar y, en el caso de la tercera, para grupos muy vulnerables. Cuanto más gente tenga vacunar, mejor estaremos en las medias de ocio", ha afirmado.

De cara al futuro, Neira ha señalado que se deben hacer cambios globales como es cambiar la planificación urbana; cambiar el sistema de producción de alimentos y "dejar de pelearnos con el medio ambiente". La pandemia de la contaminación, ha explicado lleva años en el mundo; "causa siete millones de muertes al año yo son unas cifras brutales unas cifras que tendrían que generar un shock en la sociedad", concluye.