Los sindicatos de Ryanair anuncian 12 días más de huelga

Los sindicatos de Ryanair han convocado doce jornadas más de huelga para sus tripulantes de cabina durante el mes de julio, tras los 6 días de paros que han llevado a cabo y que finalizaban este sábado.

En un comunicado remitido este sábado, los sindicatos convocantes USO y Sitcpla anuncian nuevas jornadas de paros los días 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de julio en los diez aeropuertos españoles en los que opera Ryanair.

Los sindicatos y tripulantes de Ryanair explican que, de esta forma, vuelven a protestar y reclaman a la aerolínea "un cambio de actitud" para que vuelva a retomar la negociación de un convenio colectivo "que recoja unas condiciones laborales dignas y bajo la legislación española para sus trabajadores".

USO y SITCPLA exigen al Gobierno y, concretamente, a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "que no permita que Ryanair vulnere la legislación laboral y derechos constitucionales como el derecho a la huelga y actúe contra una empresa que no acata las sentencias judiciales, no cumple con la ley y utiliza el miedo, la coacción y la amenaza con sus empleados".