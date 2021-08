Suiza rechaza abandonar el uso de combustibles fósiles

El Consejo Federal de Suiza (Ejecutivo) anunció hoy su oposición a que el país abandone todo uso de combustibles fósiles en 2050, como reclama una iniciativa popular que ha conseguido que esa posibilidad se someta a referéndum.

La llamada "Iniciativa por los Glaciares", que en 2019 recogió las firmas necesarias para ser sometida a referéndum (aunque probablemente no será antes de 2024), no recibirá el apoyo del Gobierno, que ha presentado una contrapropuesta que competirá con la inicial en el referéndum.

En la nota gubernamental, el Ejecutivo helvético dice compartir la preocupación nacional por los efectos del cambio climático en el país (entre ellos el retroceso y posible desaparición de muchos de sus glaciares alpinos) pero asegura que la iniciativa "va demasiado lejos".

Ello no significa, asegura, abandonar el objetivo de lograr emisiones netas cero de gases de efecto invernadero a mediados de siglo.

El rechazo de Berna al proyecto ha sido recibido con decepción por organizaciones medioambientales como Greenpeace, que ha considerado esa decisión "una ocasión perdida" después de que en junio los suizos votaran no a una iniciativa similar que contemplaba un aumento de impuestos para conseguir reducir emisiones.

"Las catastróficas consecuencias de la crisis climática a escala mundial y el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) nos muestran claramente que debemos dar la mayor prioridad posible a la lucha contra el calentamiento global", recordó la organización ecologista.