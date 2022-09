Trump asegura que Biden sufre «demencia»

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, debe sufrir un estado de "demencia prolongada", después de las críticas que lanzó contra los republicanos afines al movimiento MAGA ('Make America Great Again').

"Si miran las palabras y el significado del torpe y enfadado discurso de Biden, amenaza a América, incluso con el posible uso de la fuerza militar. Debe estar enfermo, o sufre un prolongado estado de demencia", ha escrito Trump en la red social que creó tras ser expulsado de Twitter.

En la noche del jueves, el presidente Biden aseguró que los partidarios de Trump suponen una amenaza para la democracia estadounidense y pidió al resto de ciudadanos que permanecieran alerta para defenderla.

Biden, en un discurso dado cerca del edificio en el que hace más de 200 años se proclamó la Declaración de Independencia y se firmó la Constitución de Estados Unidos, ha alertado de que una parte del Partido Republicano "ya no respeta" la Carta Magna y quiso hacer partícipe a los ciudadanos del "poder" que tienen en sus manos para hacer frente "a las amenazas" internas que se ciernen sobre el país.

"Las fuerzas de MAGA están decididas a llevar a este país hacia atrás. Hacia una América donde no hay derecho a elegir, ni derecho a la privacidad, ni derecho a la anticoncepción, ni derecho a casarse con quien uno ama", alertó.

Esta parte del Partido Republicano liderada por el magnate de Nueva York, a quien acusó de "intimidar" al resto de miembros de la formación comprometidos con la democracia, "representa el extremismo" y amenaza "los propios cimientos" del país, enfatizó el presidente Biden.

"Es mi deber decir de la verdad (...) Los republicanos de MAGA no respetan la Constitución. No creen en el imperio de la ley y no reconocen la voluntad del pueblo. Rechazaron aceptar los resultados de unas elecciones libres", recordó en referencia al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

"Estamos en uno de esos momentos que determinarán lo que está por venir, por lo que ahora Estados Unidos tiene que decidir si seguir hacia delante o si volver hacia atrás. Si ir hacia el futuro o si obsesionarse con el pasado (...) Los republicanos de MAGA ya han tomado su decisión", dijo.

Antes de la reacción de Trumo, las palabras de Biden fueron respondidas por el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, quien le pidió que se disculpara por "degradar y menospreciar a sus compatriotas" al calificarles de "fascistas".

Estas declaraciones tienen lugar a dos meses de las elecciones de mitad de mandato para decidir la composición de gran parte del Congreso. Hasta hace unas semanas, las encuestas señalaban que los republicanos podrían hacerse con la mayoría en las dos cámaras, aunque los demócratas se recuperan en parte por algunas medidas de la Administración Biden y al registro de la mansión de Trump.