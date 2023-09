Una mano negra en la ayuda humanitaria a Marruecos

Según informa uno de los miembros de la ONG, después del trabajo realizado y los trámites burocráticos que se han llevado a cabo para poder colaborar, además, todo realizado y gestionado en conjunto con una asociación marroquí que solicitó la ayuda, la situación no solo fue caótica en cuanto a información una vez en la frontera, sino que, el trato demostrado de manera despectiva hacia todos los que allí se encontraban esperando respuesta para entrar al país, ha sido continuo.

Y no son solo los miembros de la ONGD Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía los que han dado la voz de alarma a esta situación. Esta misma mañana, la una empresa de Martos (Jaén) que se ha unido a la ONG para entregar ayuda, han mandado un comunicado expresando su total indignación:

“Buenos días no sé cómo expresar los sentimientos que tenemos en estos momentos, ayer después de estar 7 horas en aduanas no nos dejaron entrar con el material, alegando que el material era usado y podía tener problemas la gente con infecciones en la piel. ¿Cómo se queda usted? Por activa y por pasiva rogándole a esos directores de aduanas, que solo nos faltó ya ponernos de rodillas, y nada, no aceptó nuestras súplicas. Solo aceptaban material nuevo”.

Como consta en los comunicados que están realizando las diversas ONG´s y asociaciones que se están acercando hasta la frontera para facilitar material, son muchos los signos que delatan que, posiblemente, pueda tratarse de intentos de hacerse con la mercancía usada para negociar con esta.