500 años del vía crucis de la Pia Unión

Este año se van a conmemorar los 500 años del regreso de don Fadrique Enríquez de Rivera, marqués de Tarifa, a Sevilla procedente de las cruzadas. Se trata de una efeméride que supera el recuerdo histórico en torno a un personaje relevante de su época, que innovó en muchos aspectos culturales y sociales de la Sevilla de comienzos del XVI. Una de las herencias de aquel retorno de las cruzadas es el primer via crucis que se celebró en Sevilla que terminaba en el templete de la Cruz del Campo, origen de la Semana Santa sevillana y que en la actualidad se celebra al inicio de la Cuaresma bajo la denominación de Pía Unión.

El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha recibido esta mañana en audiencia al duque de Segorbe, Ignacio Medina; al presidente del Consejo general de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez; -ambos hermanos mayores de la Pía Unión junto al Arzobispo- y Antonio Jiménez Filpo. Monseñor Asenjo ha sido informado de los preparativos de un año de conmemoraciones que tendrá su primera cita relevante cuando se celebre el via crucis de la Pía Unión, pero que contará con más citas culturales.

Francisco Vélez ha subrayado que esta efeméride supone un hito fundamental “que no puede pasar desapercibido”, porque estamos ante “un personaje que vuelve a Sevilla imbuido de un espíritu penitencial, pero que sobrepasa los límites de la piedad popular”. Ignacio Medina ha puesto de manifiesto que en cada uno de los actos, cuya programación verá la luz en breve, “se acentuará la relevancia de un personaje excepcional en la historia de la ciudad, por cuanto trajo arte, tendencias, muchas novedades del exterior. Innovaciones –ha añadido- tanto para la gran urbe que era Sevilla, como para las hermandades”, ya que de aquel via crucis surge lo la celebración de la Semana Santa en las calles de Sevilla.

Una de las novedades del via crucis de este año será la participación de las catorce hermandades con sus estandartes principales, unas corporaciones que figuran en los conocidos mosaicos que ilustran esta celebración. Vélez ha apuntado la necesidad de que el aniversario sirva para que este via crucis “sea interiorizado aún más por los cofrades en particular y los sevillanos en general. Creo que el quinientos aniversario puede ser un aldabozano”.

Medina, por su parte, ha avanzado algunos ejes de la programación, “donde no faltarán publicaciones, un ciclo de conferencias con destacados ponentes, una exposición y conciertos de música en el ámbito de monasterios vinculados con la Sevilla del siglo XVI”.