Agenda cofrade: Tres procesiones para el puente de Todos los Santos

Iglesia de Santa Catalina
DÍA DE SALIDA: VIERNES 1 DE NOVIEMBRE
HORA DE SALIDA: 18.30 HORAS
ITINERARIO: SANTA CATALINA, PLAZA PONCE DE LEÓN, SANTIAGO, CARDENAL CERVANTES, PLAZA DE SAN LEANDRO, ALHÓNDIGA, ALMIRANTE APODACA, DOÑA MARÍA CORONEL, GERONA, PLAZA DE LOS TERCEROS, BUSTOS TAVERA, PEÑUELAS, PLAZA DE SAN ROMÁN, SOL, PLAZA DE LOS TERCEROS, CAPATAZ MANUEL SANTIAGO Y SANTA CATALINA.
HORA DE ENTRADA: 23.00 HORAS
Parroquia de San Vicente
HORA DE SALIDA: 18.00 HORAS
ITINERARIO: CARDENAL CISNEROS, ALFAQUEQUE, GOLES, PUERTA REAL, GRAVINA, PEDRO DEL TORO, BAILÉN, MIGUEL DE CARVAJAL, PLAZA DEL MUSEO, MONSALVES, ALMIRANTE ULLOA, ALFONSO XII, SANTA VICENTA MARÍA, VIRGEN DE LOS BUENOS LIBROS Y CARDENAL CISNEROS.
HORA DE ENTRADA: 21.40 HORAS
Real Parroquia de Omnium Sanctorum
DÍA DE SALIDA: DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE
HORA DE SALIDA: 18.15 HORAS
ITINERARIO: FERIA, RELATOR, PASAJE DE GONZÁLEZ QUIJANO, PERIS MENCHETA, GUADIANA, CORREDURÍA, CONDE DE TORREJÓN, MARCO SANCHO, QUINTANA Y FERIA.
HORA DE ENTRADA: 21.45 HORAS