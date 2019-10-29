Agenda cofrade: Tres procesiones para el puente de Todos los Santos

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La Virgen del Rosario de Santa Catalina y la de San Vicente recorren sus respectivas feligresías este viernes festivo

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El Correo
Actualizado: 29 oct 2019 / 11:11 h.
  • La Virgen del Rosario de la iglesia de Santa Catalina.
    La Virgen del Rosario de la iglesia de Santa Catalina.

ROSARIO DE SANTA CATALINA

Iglesia de Santa Catalina

DÍA DE SALIDA: VIERNES 1 DE NOVIEMBRE

HORA DE SALIDA: 18.30 HORAS

ITINERARIO: SANTA CATALINA, PLAZA PONCE DE LEÓN, SANTIAGO, CARDENAL CERVANTES, PLAZA DE SAN LEANDRO, ALHÓNDIGA, ALMIRANTE APODACA, DOÑA MARÍA CORONEL, GERONA, PLAZA DE LOS TERCEROS, BUSTOS TAVERA, PEÑUELAS, PLAZA DE SAN ROMÁN, SOL, PLAZA DE LOS TERCEROS, CAPATAZ MANUEL SANTIAGO Y SANTA CATALINA.

HORA DE ENTRADA: 23.00 HORAS

ROSARIO DE SAN VICENTE

Parroquia de San Vicente

DÍA DE SALIDA: VIERNES 1 DE NOVIEMBRE

HORA DE SALIDA: 18.00 HORAS

ITINERARIO: CARDENAL CISNEROS, ALFAQUEQUE, GOLES, PUERTA REAL, GRAVINA, PEDRO DEL TORO, BAILÉN, MIGUEL DE CARVAJAL, PLAZA DEL MUSEO, MONSALVES, ALMIRANTE ULLOA, ALFONSO XII, SANTA VICENTA MARÍA, VIRGEN DE LOS BUENOS LIBROS Y CARDENAL CISNEROS.

HORA DE ENTRADA: 21.40 HORAS

REINA DE TODOS LOS SANTOS

Real Parroquia de Omnium Sanctorum

DÍA DE SALIDA: DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE

HORA DE SALIDA: 18.15 HORAS

ITINERARIO: FERIA, RELATOR, PASAJE DE GONZÁLEZ QUIJANO, PERIS MENCHETA, GUADIANA, CORREDURÍA, CONDE DE TORREJÓN, MARCO SANCHO, QUINTANA Y FERIA.

HORA DE ENTRADA: 21.45 HORAS

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