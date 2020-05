Al Consejo le crecen los enanos en forma de concentración

La asamblea prevista por el Consejo para el próximo 26 de mayo no parece que vaya a ser tranquila.

Hace unos días, El Correo de Andalucía avanzaba el contenido de las reuniones que Paco Vélez, presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, estaba manteniendo con los hermanos mayores. En estas reuniones, en las que no explicó cómo se obtendría el dinero para devolvérselo a los abonados, sí quedó clara la intención de los de la calle San Gregorio en devolver el importe.

Un grupo de abonados se está movilizando para organizar una concentración en la puerta del Alcázar el mismo día que tendrá lugar la asamblea general en el que se decidirá si hay devolución o no.

Dicho grupo asegura que «tenemos un malestar entre los abonados de que sólo estamos para pagar y callar y que el Consejo no tiene en cuenta en ningún momento nuestros problemas e inquietudes. Por ejemplo: con los pasillos, que cada vez son más estrechos y donde es imposible poder pasar dos personas a la vez. A eso se le suma que no cumple las normativas de seguridad de evacuación en caso de algún tipo de accidente o altercado. Otro de los problemas que no atienden es la distancias entre las sillas, que es imposible tener una distancia mínima correcta y cómoda”.

Este grupo de abonados, asegura que ha hablado con algunos hermanos mayores para conocer su opinión y se mantienen a la espera de saber si se unen a la reclamación de Facua. A perro flaco, todo son pulgas.