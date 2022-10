Confirmados los quince pasos del Santo Entierro Grande

Cabe recordar que hace una semana, en La Recogía de El Correo de Andalucía adelantábamos la relación de pasos presentada ante el CECOP para estudiar, con sus posibles recorridos, la viabilidad de la participación de aquéllos. Es cierto que al ente municipal de seguridad se le dio una lista de pasos numerados y sin nombre, pero por los recorridos que se planteaban eran excesivamente fácil identificarlos, a pesar de que no se indicaba desde qué templo partían, sino que los itinerarios se especificaban desde las zonas del casco histórico donde era conveniente tener en cuenta cruces o rodeos para no interferir a las cofradías de la propia jornada del Sábado Santo. Y en esa lista aparecían doce de los quince pasos que finalmente acudirán salvo la Sagrada Mortaja, San Bernardo y San Benito. En el caso de esta última irá finalmente el misterio de la Macarena, ya que la corporación de La Calzada hubiese tenido que dar un gran rodeo por la ciudad para incorporarse a la comitiva general. Algo similar ha ocurrido con San Bernardo, yendo en su lugar el Calvario. Y al final aparece el misterio de las Cigarreras.



Por otra parte, hay que resaltar que un oficial de la junta del Santo Entierro ha intentado por todos los medios que la Macarena no participase, al sentirse personalmente molesto por las declaraciones que hizo en Pascua de Resurrección el hermano mayor macareno, José Antonio Fernández Cabrero, en el programa El Llamador de Canal Sur Radio, cuando manifestó que no entendía el sentido de un Santo Entierro Grande, cuando los cristianos hemos de celebrar por todo lo alto la Resurrección, no el entierro del Señor. También es verdad que Fernández Cabrero afirmó que estaba dispuesto a oír a sus hermanos y a su junta, y a que le explicasen qué es en sí un Santo Entierro Grande. Y eso han hecho sus hermanos, a la vista está. El referido oficial de la corporación de la calle Alfonso XII, con este pretexto, logra convencer a varios compañeros para apoyar la propuesta de llevar al misterio de la Sagrada Presentación de San Benito, y de hecho, estaba en el primer plan que, incluso, se presenta en el consistorio. Tristemente, este miembro de junta, durante el verano, hasta realizó desmentidos por redes sociales ante comentarios que se vertían desde la rumorología cuando debería haberse caracterizado por la discreción y no entrar en debates sobre la organización de esta magna procesión.