Crónica de un Miércoles Santo anunciado

Este plan cuenta con el apoyo de seis hermandades, por lo que alcanza los dos tercios exigidos para su aprobación, oponiéndose el Buen Fin, el Cristo de Burgos, que no quiere ser la última, y el Carmen, que no esperaba seguir siendo la primera, y menos que vaya a tener que ir con un ritmo rápido para no encontrarse a su regreso por San Pedro con los de este templo, como se detalla más adelante. Igualmente, aunque un hermano mayor solicitó al inicio de la reunión que la votación fuese a mano alzada, al final se hizo de manera secreta. De este modo, hay hasta cuatro corporaciones que se mantienen en la misma posición habitual: el Carmen la primera, la Lanzada la quinta, el Baratillo la sexta y las Siete Palabras la octava. La de San Vicente, por tanto, logra su objetivo de no cerrar el Miércoles Santo en un plan que, como decía su hermano mayor, Antonio Escudero, no podía ser planteable al ser una propuesta procedente desde el propio Consejo, cuando sólo las hermandades podían plantear las distintas alternativas. Igualmente, el Baratillo, a pesar de su cercanía a la catedral, continúa en el mismo lugar cuando, de acuerdo con las normativas del Consejo, debería ser la última en hacer su estación de penitencia.