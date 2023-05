El año del salto de la reja... con prórroga

Había nervios por sacarla. Porque tras los dos años de la pandemia y la accidentada salida de hace un año, se sabía que este lunes de Pentecostés iba a ser, al fin, como los de siempre, como los de antes... o como los de hace más de veinte años, cuando los almonteños la volvían a dejar en su altar sobre la hora del almuerzo. Los más mozalbetes no lo recordarán, pero los que ya no lo somos nos acordamos perfectamente. Y no pasaba nada. El Rocío es así, y así hay que entenderlo. Y tan es así que, rezándose aún el rosario de las hermandades, se produjo el salto de la reja a las 2:55 horas, diecisiete minutos antes que la última vez, pero no movieron a la Virgen, que para eso están los santeros, para velar que todo se cumpla en orden, o al menos se intente. Tuvo que llegar antes el simpecado de la Matriz, adelantándose a las diez filiales de mayor antigüedad, pero todos pasaron ante la ermita, salvo el de Villamanrique. Es más, con Triana pasando por el lateral del templo, que es la sexta por anrigüedad, se veía por las puertas cómo avanzaba la Virgen, algo inédito en estos matices. Y hubo prórroga, porque del salto de la reja a que saliese la Señora pasaron unos diez minutos, y de ahí a que cruzara el dintel otros doce más, pisando el exterior a las 3:17 horas.