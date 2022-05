El Carmen del Puente de Triana no saldrá el próximo julio

Hace tres semanas, en este mismo medio, el tesorero del Consejo, Alejandro Marchena Blanco, precisaba que a raiz de esta referida adaptación, hasta que no se aprueben las cuentas en la asamblea de hermanos mayores durante el mes de enero de cada año no se puede acometer la liquidación, quedando esto así refrendado por los propios máximos mandatarios de nuestras cofradías en la convocatoria celebrada a inicios del presente año, y en la que el propio Ruiz Macareno, que estuvo presente, no alzó la voz para manifestar su contrariedad ante este aspecto.

El calendario letífico de esta ciudad mariana por antonomasia se queda en 2022 sin una de sus procesiones, la del Carmen del Puente de Triana, prevista para el sábado 23 de julio, coincidiendo en plena celebración de la Velá de Santa Ana. Ya venía comentándolo públicamente desde hace unas semanas su hermano mayor, Luis Manuel Ruiz Macareno, quien mantiene que este año la situación es muy difícil para esta hermandad por cuestiones económicas, y que ello se agravaba con el hecho de que no se percibiese durante este tiempo de Pascua de Resurrección la segunda mitad de la subvención que distribuye el Consejo General de Hermandades y Cofradías, organismo que ha tenido que adaptarse a las nuevas normas diocesanas para que el ejercicio económico se lleve a cabo por años naturales y no por «cursos», como ocurría hasta hace escasas fechas.

Lo que sí hay que tener en cuenta es que la actual junta superior, que preside Francisco Vélez, ha querido ser sensible ante este asunto monetario que para no pocas corporaciones es delicado, por lo que el propio tesorero gestionó que las glorias pudiesen tener un adelanto de 2.000 euros de los 4.300 que se les ingresa anualmente, verificándose esta acción en abril con el objetivo de echarle una mano a estas hermandades de cara a regular estos nuevos plazos de alguna forma, si bien no debe olvidarse que, además, recibieron también otros 700 euros procedentes, tras su liquidación del ejercicio anterior, en el cual el Consejo General no contó con los beneficios que generan los abonos de la carrera oficial ante la suspensión de las estaciones de penitencia durante la Semana Santa por segundo año consecutivo; así pues, la entidad cofradiera de la calle San Gregorio deja a las claras que ninguna hermandad queda desamparada por su parte.

Varios hermanos mayores de la propia sección de gloria reconocen, consultados por este periódico, que aunque se han pasado años muy complejos a raiz de todo lo que ha deparado la situación sanitaria, con una buena organización y sabiéndose administrar las cuentas es posible salir adelante, y buena prueba de ello es que recién aprobado en septiembre de 2021 el decreto diocesano por el cual se recuperaba el culto externo, más del noventa por ciento de las hermandades letíficas que efectúan su salida durante el periodo otoñal salieron a las calles, siendo solamente unas cinco cofradías las que no pudieron hacerlo más por cuestiones de logística que económicas, por lo que a muchos llama la atención que el Carmen del Puente de Triana sea la única que en 2022, ya más estabilizada la normalidad, no pueda salir, ni siquiera con la procesión por la feligresía solamente, pues recordemos que en sus primeras horas navega por el río Guadalquivir desde el Paseo de la O hasta las instalaciones deportivas del Círculo Mercantil para regresar al punto de partida. Luis Manuel Ruiz, que tomó posesión como hermano mayor el pasado mes de noviembre, esgrime que en el caso de su hermandad no es que se hayan administrado mal las cuentas desde la actual mesa de oficiales, sino que había varias débitos que heredaron del anterior mandado y que había que saldar necesariamente.