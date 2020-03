El cartel de la Semana Santa ya está expuesto

Desde este martes 3 de marzo, el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2020 puede contemplarse durante toda la Cuaresma en la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla.

Se trata de una exposición monográfica del cartel del presente año 2020, donde el original, pintado por Daniel Bilbao, aparece acompañado de una serie de bocetos y apuntes preparatorios que explican el proceso creativo del mismo. En palabras de su autor:

«Durante el proceso, combiné tecnología digital con métodos tradicionales. Las nuevas tecnologías como aporte procesual me han permitido la realización de análisis lumínicos, compositivos y especulativos aplicados al estudio de la expresión facial y corporal de la anatomía de la Virgen, así como la integración del plano cartográfico».

Cabe recordar que esta obra representa iconográficamente a la imagen de María Santísima de la Quinta Angustia, que tallara Vicente Rodríguez Caso y que se bendijo en 1935. En su regazo se integra el plano de Sevilla que se levantara en 1771 por disposición del asistente Pablo de Olavide. «Sobre él me he permitido la licencia de integrar algunas de las iglesias más reconocibles de Triana, ya que no existían en esa fecha y me parecía sustancial que estuviesen también representadas, dada la identidad y relevancia de este barrio en nuestra Semana Santa», apunta Bilbao.

A nivel técnico, el soporte elegido es de madera de ocume, con una imprimación de base acrílica de color neutro que facilita la aplicación de diferentes técnicas y la obtención de matices pictóricos con los que, según el autor, «he tratado de plasmar la policromía y distintas calidades de la encarnadura de la imagen».

La exposición tendrá lugar del 3 de marzo al 3 de abril en la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías (c/ San Gregorio, 26) y podrá visitarse, gratuitamente, de lunes a viernes en horario de 10.30 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.