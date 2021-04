El Coro del Cautivo de Las Cabezas, agradecido a El Correo de Andalucía

El coro Nuestro Padre Jesús Cautivo de Las Cabezas de San Juan, uno de los motores más dinamizadores de la hermandad y cofradía del mismo nombre, ha agradecido hoy, tras la celebración de un Vía Lucis en el interior de su capilla, la labor de El Correo de Andalucía al difundir sus actividades no solo durante esta Semana Santa que hoy termina, sino también durante la pandemia que soportamos desde hace más de un año. El coro, capitaneado por Antonio González, no solo ha transmitido el espíritu cofrade desde la pasada Cuaresma en un municipio que, como todos, no ha podido tener procesiones, sino que ha organizado concursos de fotografías y exorno de escaparates, además de organizar la venta de claveles solidarios para ayudar a los más desfavorecidos del pueblo. Una campaña similar organizó las pasadas Navidades, con otros motivos y otros protagonistas. Y El Correo de Andalucía, a través del periodista Álvaro Romero Bernal, siempre ha informado puntualmente de todo, lo que ha sido reconocido en este Domingo de Resurrección por el coro y por la Hermandad.

Álvaro Romero Bernal, en nombre del grupo Morera & Vallejo, ha agradecido el gesto y ha valorado el papel decisivo de cofrades como ellos en una sociedad siempre falta de valores y de gente “que tenga en cuenta, por igual, las cosas del cielo y las cosas de aquí abajo”. En este sentido, el corresponsal de nuestro periódico ha subrayado que El Correo de Andalucía lleva más de un siglo “pegado a la calle y muy interesado en informar sobre las cosas de la gente, máxime en estos tiempos pandémicos tan difíciles en los que la integración social se hace imprescindible desde cuantas más instituciones, mejor, incluidos los medios de comunicación”.