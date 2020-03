«En este momento, en el que la mayoría de nosotros tenemos miedo e incertidumbre, a mí me dio por hacer a la virgen matando al virus, que es lo que estamos esperando todos». De esta forma nace una serie de dibujos que está compartiendo en sus redes sociales y que están llegando a muchas partes del mundo.

«Subí a mi Facebook la pintura de una Virgen Inmaculada matando al virus y le puse el emblema ‘sed libera nos a malo’ (líbranos del mal). Esa tuvo mucha repercusión y ya empecé a hacer cada día un santo diferente. Esto me ayuda a no pensar en lo que estamos viviendo. No podemos estar las 24 horas dándole vueltas al tema» asegura el artista.