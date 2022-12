El Cristo de Burgos pide al Ayuntamiento tumbar el nuevo Miércoles Santo

Desde el Cristo de Burgos siempre se ha expresado la opinión del grave inconveniente que supone este cruce con el Carmen, de hecho, en el informe presentado al consistorio hispalense lo deja claro, ya que la propuesta aprobada por los dos tercios de las hermandades de la jornada «no sólo no evita dicho cruce, sino que genera un problema aún mayor y peor, haciendo transitar a la Hermandad de El Carmen desde Sales y Ferré dirección Plaza del Cristo de Burgos por delante de las puertas de nuestro templo en la Plaza de San Pedro y la Calle Santa Ángela de la Cruz con sólo un escasísimo margen de 4 minutos antes de iniciar nuestra salida, por lo que ante el más mínimo retraso la misma sería imposible de ejecutar y en cualquier caso la misma acontecería entre un enorme volumen de público animado a asistir por la coincidencia de cortejos procesionales de ambas cofradías». De hecho, se aporta un gráfico «en el que puede apreciarse la dirección y sentido previsto para la cofradía de El Carmen, y como ello supone un grave problema de seguridad, dado que se crea un gran círculo de concentración de personas tanto en la Plaza del Cristo de Burgos, como en la calle Santa Ángela de la Cruz».

No sería la primera vez que el CECOP impediría un plan elaborado o aprobado por las hermandades de un día, pues en 2015, incluso tras haberse celebrado el cabildo de toma de horas, la Hermandad del Gran Poder, que en la madrugada del Viernes Santo de aquel año iba a regresar por Cuna como era su deseo, no pudo hacerlo finalmente por producirse un cruce de cofradías en su regreso a su basílica en la Plaza de San Lorenzo, pues se hubiese topado con la Macarena cuando esta fuese hacia la carrera oficial, teniéndose que retomar el plan del año anterior hasta con los programas de mano ya impresos, por lo que no sería extraño que el Cristo de Burgos pudiera lograr su objetivo con esta queja presentada formalmente ante el ayuntamiento. Por su interés, reproducimos el informe íntegro que la corporación de San Pedro ha presentado en el consistorio.