El curioso (y viral) paseo de The Beatles por El Rocío

Cuando parecía que en el mundo de la música y El Rocío todo estaba más que inventado, un sevillano afincado en Londres, Pablo Álvarez (@su_penkissima), junto a varios colaboradores, ha hecho viral un vídeo en el que los componentes de The Beatles pasean por la aldea de El Rocío y sus inmediaciones durante la romería, al tiempo que suena, versionada con flauta y tamboril, la canción 'Heres comes the sun'.

Se trata de un vídeo de poco menos de dos minutos que ha difundido en redes sociales y ha obtenido miles de interacciones, en el que se ve a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en diversos montajes de foto y vídeo en varios puntos de la aldea almonteña, mientras suena el tema escrito por George Harrison para el álbum Abbey Road de 1969, pero con sones rocieros.