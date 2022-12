El Tribunal Económico Administrativo exenta del I.V.A. la carrera oficial

De esta forma, el recurso de la Agenda Tributaria queda desestimado, ya que el referido tribunal precisa que «se entenderá que la contemplación de los desfiles procesionales no queda reservada en exclusiva a quien paga, cuando el público que no lo hace, aún sin tener acceso a las zonas de sillas o palcos, pudiera contemplar los desfiles procesionales con normalidad, en toda la carrera oficial o en parte de ella, por no existir obstáculo relevante que se lo impida». Es más, en el documento queda escrito que si, por el contrario, las cofradías pudiesen ser admiradas «por cualquier persona, por toda la carrera oficial o por parte de ella, sin necesidad de pagar por ello, esto es, si el acceso a los mismos fuese libre y gratuito, la venta de abonos de sillas y palcos constituiría en tal supuesto un servicio sujeto y no exento del IVA, sometido a tributación por el tipo general del 21%».