Entrevistas a los candidatos a hermano mayor en Santa Cruz

Porque así me lo sugirió un buen número de hermanos. Cuento, además, con el apoyo de la actual junta de gobierno, y tras considerarlo con los ex hermanos mayores y tener el visto bueno de don Eduardo, nuestro director espiritual, tomé la decisión de presentarme. Esta es, a mi entender, la forma habitual de un cambio tranquilo en la Hermandad de Santa Cruz. Además, para mí ha sido fundamental el apoyo de don Pedro Ybarra, nuestro anterior director espiritual.

Inicialmente no porque yo era el único aspirante. Posteriormente, y debido a la, digamos, excepcionalidad de que un hermano del otro candidato viene conmigo en la candidatura, y es el actual promotor sacramental, sí que hubo conversaciones. No llegaron a buen puerto, a mi entender, porque no se ha sabido comprender la necesidad de una previa dedicación en el día a día de la hermandad para asumir cargos de responsabilidad. Aquí cabemos todos, pero nadie puede considerar que tiene un derecho adquirido para formar parte de una junta de gobierno por el mero hecho de su antigüedad en la hermandad, o de que parientes suyos pertenecieran a anteriores juntas; a esto, que puede ser muy loable, hay que sumar trabajo, presencia, disponibilidad.

La Hermandad de Santa Cruz, desde su fundación, ha tenido la suerte de estar regida por insignes cofrades que lo dieron todo por ella, desde el primero hasta el último. La pandemia casi destroza al mundo, perdimos a personas queridas, pero las cofradías y por supuesto la nuestra, supieron aguantar el chaparrón que nos llegó para salir lo más dignamente de la tremenda situación y Juan, mi hermano mayor, lo supo llevar con la categoría y templanza que siempre le caracterizó, pero también es cierto que hay cosas por hacer. Las personas pasamos y nuestras hermandades seguirán por los siglos de los siglos, es muy importante tener hermanos dispuestos a tirar del carro para intentar que su hermandad sea aún más grande si cabe, y que tengan la ilusión y los proyectos, para darle un aire nuevo a las cosas. Las hermandades deben renovarse, no deben ser siempre las mismas personas las que las dirijan, creo que eso no es bueno, y ahora quisiera, junto con el grupo de mujeres y hombres que me acompaña, intentarlo nosotros. Ganas de trabajar no nos faltan.

¿Cuáles son los principales objetivos y retos de su candidatura para la corporación de resultar elegida por los hermanos?

Somos una hermandad con un sello muy característico, del cual me siento muy orgulloso, pero muchas veces las hermandades de negro, como coloquialmente nos llaman, confunden la seriedad con algo de carencia en la vida interna y creo que ahora es nuestro caso. Sondeando en estos días previos a las elecciones a muchos hermanos, todos me comentaban lo cerrada que aún seguíamos, pues ese es mi principal proyecto, quisiera que dentro de cuatro años ningún hermano de Santa Cruz pensara lo mismo, que vean que su casa está abierta de par en par para todos. Nuestros proyectos se basan en cinco puntos, igual de importantes cada uno de ellos: más apertura, más formación, más juventud, más caridad y más convivencia. Ninguno de ellos se conseguirán si no abrimos nuestra casa de par en par a todos los hermanos.

¿Han existido conversaciones con los miembros de la otra candidatura, en los preparativos del proceso electoral, para intentar configurar una única lista?

Bien sabe Dios que por mi parte sí. El otro candidato, además de ser una bellísima persona, es amigo mío, por eso conté con él hace ya algunos años para venir en mi equipo, pero quizás ahora no me supe explicar cuando le pedí que renovara cargos en la junta que pretendía hacer, que abriera las puertas a más hermanos dispuestos y preparados para trabajar por la hermandad, que hay que renovar cargos y que así tendría en sus manos ir con una única candidatura, en fin, no me supe explicar al parecer. Sí puedo decir con alegría que la campaña se ha desarrollado sin ningún tipo de problemas entre las dos candidaturas, manteniendo en todo momento un comportamiento de familia, de amigos y hermanos de Santa Cruz. Dos candidaturas no tienen que significar un enfrentamiento, en mi caso no lo es, si no saliera elegido el próximo viernes, desde el primer momento estaré a disposición de mi hermano mayor y por descontado de mi hermandad.

¿Qué desean aportarle usted y los hermanos que le acompañan en su lista a la Hermandad de Santa Cruz?

Vida, apertura a los hermanos, que no se queden tan sólo con el Martes Santo, que vivan su hermandad día a día, que se sientan en su casa todo el año, que sientan que esta candidatura que tengo el honor de encabezar lo va a intentar sin escatimar en nuestro empeño, para que seamos +SANTA CRUZ.

Y con respecto al Martes Santo, ¿hay que dar aún con la tecla para una mejor estructura de la jornada o el modelo actual conviene dejarlo como está o con alguna leve modificación es suficiente?

Si el Santísimo Cristo de las Misericordias quiere que a partir del viernes sea su hermano mayor, tendremos que dedicarle muchas horas a intentar mejorar el Martes Santo. Desgraciadamente, si entramos nos vamos a encontrar muchas reuniones y decisiones casi tomadas, pero estoy seguro que las personas que hayan asistido y opinado en las mismas, lo habrán hecho siempre pensando en su Hermandad de Santa Cruz. Cuando una hermandad presume de serlo, y yo presumo de la mía, los criterios son muy parecidos entre todos. Ahora sólo me queda encomendarme a mis benditos titulares y pedirles que me ayuden en esta ilusión de dedicarles mucha parte de mi vida, Ellos lo son todo para mi.