Ignacio Soro: «El cambio de recorrido es una tremenda injusticia»

Soro manifiesta en su escrito que «la Madrugada es una jornada especial; está limitada en su comienzo y en su final y cada Cofradía discurre en el espacio y en el tiempo como en un compartimento estanco, de manera que la ampliación en las condiciones de horario o recorrido para una de ellas supone necesariamente una merma y un perjuicio en otra». Considera el hermano mayor del Gran Poder que, en este sentido, es «importante la autorregulación de los cortejos por parte de cada Hermandad solucionando sus propios problemas de la manera que consideren oportuna», y «por tal motivo es por lo que consideramos que con esta injusta decisión el Consejo ha propiciado el traslado de los problemas de una Hermandad a otra con un “quítate tú, que me pongo yo”; solución que solo podemos calificar, además de injusta, como conservadora». Sin nombrarla explícitamente en su carta, Soro se refiere clarísimamente a la Esperanza de Triana, de hecho, considera que «no es la Hermandad del Gran Poder la que ha propiciado la situación de concentración en la zona del cruce de las calles San Pablo con Zaragoza; siempre hemos cumplido estrictamente el horario establecido durante la estación de penitencia y cuando nuestra Hermandad ha necesitado más tiempo o espacio no ha dudado en buscar soluciones para no alterar el tránsito del resto de Cofradías en la Madrugada; alargando su recorrido o ralentizando su ritmo habitual».