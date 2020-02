Juan de Mesa: De aprendiz a gran maestro

El rastro documental de la vida artística de Juan de Mesa sólo empieza a raíz de su incorporación como aprendiz al taller de Montañés en 1606. Ése es el inicio de su vida pública y el punto y seguido del anterior reportaje, centrado en esos años perdidos de la trayectoria humana y personal del escultor cordobés. Pero Mesa no pasó muchos años al lado del maestro de Alcalá la Real, al menos en calidad de discípulo. La pregunta es... ¿Cómo transcurrieron aquellos años de aprendizaje? No es de extrañar que el genio creativo y la personalidad del joven Mesa afloraran muy pronto. Una cosa es innegable: Aunque el estilo y la impronta del incipiente imaginero no se pueden entender sin la estética adquirida junto a Montañés, el sello genuinamente mesino supone el desembarco del barroco naturalista más pleno.

Algunos especialistas ya se han ocupado de ello. Álvaro Dávila-Armero y José Carlos Pérez Morales (coautores de una monumental monografía dedicada al escultor) aclaran que “la evolución de Mesa en cuatro o cinco años es mayor que la de su maestro en veinte”. No cuesta demasiado trabajo imaginar que el veinteañero cordobés debió convertirse muy pronto en una pieza fundamental del obrador del maestro de Alcalá la Real. Tampoco es demasiado aventurado suponer que en muchas de las obras contratadas por Montañés –una estrella social en la época- hubiera más mano de los oficiales que del maestro para poder atender los muchos trabajos encargados al aire de la efervescencia artística de la Sevilla que se mueve a caballo entre los siglos XVI y XVII.