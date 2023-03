Vega se postró a las plantas de la Virgen con total sinceridad: «Ante tu divina presencia, me inclino esta noche para bendecirte y darte gracias. Es a lo que he venido. Sólo a darte las gracias. En mi nombre y en el nombre de todos los que te debemos tanto. Una deuda a la que yo hoy debo sumar el privilegio que ahora se me concede», si bien en sus palabras no faltó un guiño al aniversario que se vive en este 2023 por el Zurraque, cuando manifestó que «Un año más, está resucitando la ciudad; igual que Tú resucitaste, Ave Fénix de la Gloria, hace ahora cincuenta años, regresando de las llamas de un infierno blasfemo que hizo presa en tu altar. Un aciago día de febrero de 1973, las lenguas del averno, brotaron del abismo, calcinando tu rostro de dolores traspasado. Dejando al Patrocinio, a toda Triana y a Sevilla entera en el más absoluto desamparo, en la más hiriente soledad. Sólo quienes vivieron aquel momento pueden saber cuán grande fue el sentimiento de vacío, de pérdida, de orfandad que provocó en la ciudad».

Tampoco faltaron los versos en esta disertación de Vega Leal:

«Dios te salve y te consuele

María, llena de lágrimas

y llena también de la gracia

de la gloria sevillana.

El Señor está contigo

y con Él Tú en cuerpo y alma.

Bendita seas por siempre,

entre todas la más santa.

Y bendito sea tu vientre

y el fruto que en él brotara.

ese a quien llaman Cachorro

que al hombre enfermo sanara.

Santa María, Madre del Dios

del Zurraque y de la Cava

ruega siempre por nosotros

pecadores, polvo, nada.

Ahora, después, y en la muerte

ruega siempre, mujer santa

por Tu hijo y por su Iglesia

por Sevilla y por Triana».

Pero imposible fue no decirle algunas palabras también al Hijo de la Señorita de Triana: «En el Cachorro no contemplamos la Muerte, sino la Ascensión de Jesús al Cielo. Y también están en el Cachorro los momentos más trascendentales que de la vida del Mesías cuentan los Evangelios. Está la fragilidad del niño que nació en Belén y adoraron los pastores, arropado con un lienzo blanco, cual el que usaban los judíos para envolver a los corderos antes del sacrificio. El Cachorro, levitando sobre su altar o el monte de claveles de su paso, es también el Jesús que camina sobre la Mar de Galilea y el que proclama las Bienventuranzas, convocando entre sus elegidos a los pobres, de pan y de espíritu; a los perseguidos, a los humildes, a los mansos... El Cachorro es el Jesús que en el cenáculo instituye la Eucaristía con la vista fija en las alturas celestiales. Es el Jesús al que Juan bautiza en el Jordán y se transfigura en el Monte Tabor».