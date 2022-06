La Esperanza de Triana se retira del culto mañana

En el cabildo reseñado en el párrafo anterior estuvo presente el propio Manzano, tras previa dispensa de la autoridad eclesiástica para que pudiese estar presente en el mismo sólo para explicar su informe y aclarar posibles dudas al no ser miembro de la hermandad, y en su trabajada exposición recalcó que era la primera vez que se le hacía a esta muy devocional imagen trianera un análisis químico, el cual le llevó a descubrir la existencia de dos capas que determinan la conservación de restos de la policromía original de la Virgen, y de dichas capas, la inferior es de tierra ocre mientras que la superior es de bermellón, lo que lleva a este profesional a considerar un dato importante, y es que esa encarnadura date del siglo XVIII por sus características, por lo que la imagen de la Esperanza pueda ser más antigua de lo que se pensaba, al margen de que ha sufrido muy variadas intervenciones a lo largo de la historia, y en cada una de ellas haya ido evolucionando la fisonomía del rostro.



Atribuida a Juan de Astorga, con la matización de que de este artista se conserva en nuestros días, fundamentalmente, el cuello, la Esperanza de Triana sufrió en 1898 un incendio en su altar del Convento de San Jacinto, donde residía entonces, y hubo de ser intervenida por Gumersindo Jiménez de Astorga, artista cuyo padrastro fue el también escultor Gabriel de Astorga, siendo éste último, a su vez, hijo de Juan de Astorga, aunque Gumersindo, por lo tanto, no tenía lazos de sangre con los Astorga, pero empleó el apellido para abrirse paso en su gremio. Sin embargo, la intervenció practicada a finales del XIX no fue del agrado ni de la hermandad ni de los devotos, por lo que en 1910 actuaría sobre la talle José Ordóñez, quien configura los rasgos fisonómicos que hoy conocemos, si bien Antonio Castillo Lastrucci la repolicromó en 1929 y le refinaría el óvalo facial, y en 1989 sería repolicromada nuevamente por Luis Álvarez Duarte, hasta que en 2007 intervino de nuevo sobre Ella en una labor de relevancia pero leve que no le llevó más de una semana. Cada artista le fue dejando su impronta, pero el ya citado análisis químico parece que otorga más edad a la Esperanza. Hasta en las manos hay nuevas aportaciones, pues siempre se consideraron obra de Castillo en 1929, pero la madera de las mismas es mucho más antigua, por lo que pueden surgir distintas hipótesis sobre ello, aunque sí queda claro que en ese año estrena estas extremidades, pero no por ello han de ser necesariamente creadas en esa fecha.